Ministero conferma la nuova tassa over 60: ti sfilano 500€ sotto al naso | È già legge

La novità del Ministero riguarda proprio la tassa over 60, ecco a cosa fare attenzione, tutti i dettagli e le curiosità

Il mondo e la società si fanno sempre più interessanti e colti circa alcuni temi caldi che diventano argomento principale del momento; tra questi, si può dire, rientra la parte economico-finanziaria a cui dobbiamo fare attenzione proprio per evitare di incorrere ad alcuni problemi con multe da pagare che ci fanno svuotare letteralmente il portafoglio. Oggi, in questo articolo, andremo ad analizzare una situazione in particolare che riguarda una categoria specifica di lavoratori: ecco cosa riguarda, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, la moltitudine di lavoratoti la maggior parte delle volte, non sa come affrontare l’argomento lavoro ma anche bonus e agevolazioni che possono fare letteralmente la differenza. Tra queste, infatti, vi sono alcune categorie che meritano un maggiore rispetto proprio perché non si è mai approfondito l’argomento ed è arrivato il momento di farlo.

Non è mai chiaro come la categoria colf e badanti possono di gran lunga cercare u punto di approccio verso il TFR e il calcolo che permetterebbe di sapere quanto effettivamente gli spetta dopo aver lavorato a lungo. L’argomento e il tema è un po’ particolare ma, dopo tantissimi anni, abbiamo finalmente la risposta.

Andiamo ad approfondire nel prossimo paragrafo il tema sul calcolo del TFR proprio per questa categoria di cui non si è mai fatta una vera e propria analisi.

Colf e badanti, ecco come calcolare il TFR: tutti i dettagli

Molto spesso la domanda di chi assume una colf e una badante è proprio sapere quando deve essere pagato al lavoratore il TFR. Una domanda a dir poco gettonata che solo ora merita una risposta: non essendo svolto alle dipendenze di un’azienda, il datore di lavoro non è anche sostituto di imposta e comporta delle conseguenze.

E’ bene dire che ovviamente sono due mansioni diverse colf e badante, la prima si occupa delle faccende domestiche e la seconda della cura della persona non autosufficiente. Nel momento in cui il rapporto con questo dipendente viene interrotto, bisogna assicurarli la liquidazione del TFR. Questa liquidazione riguarda un sostegno economico nel periodo tra la perdita del lavoro e la ricerca di una nuovo lavoro.

Come si calcola il TFR

Per non incorrere in errori, chiariamo subito che il calcolo avviene secondo le disposizioni di legge e del contratto collettivo di settore, e al fine di stabilite la liquidazione bisogna rispettare questo schema:

la retribuzione incassata durante l’anno, viene divisa per 13,5 (coefficiente fisso) e accantonata;

le quote annue accantonate sono di seguito incrementate per legge dell’1,5% annuo e del 75% dell’aumento del costo della vita;

Non fanno parte del calcolo, invece, quelle voci della busta paga che hanno natura occasionale rispetto all’ordinario svolgimento dell’attività di lavoro domestico come il lavoro straordinario e l’indennità di trasferta.