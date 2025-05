Batteria smartphone, questa cattiva abitudine la disintegra nell’arco di pochi mesi | Fatti furbo e caricala come fanno i tecnici

Milioni di italiani continuano a commettere lo stesso errore quando si tratta di utilizzare il proprio dispositivo mobile.

Lo smartphone, come sappiamo, è ormai onnipresente nelle nostre vite, complice le sue numerose funzionalità, dall’invio di messaggi alla possibilità di svagarsi cimentandosi in qualche gioco. Insomma, le attività che si possono svolgere con questo piccolo dispositivo mobile sono ampie e variegate.

Per quanto diffuso sia però, molte persone non lo utilizzano nel migliore dei modi, continuando a commettere degli errori alquanto banali. Il problema è che alcuni di questi rischiano di peggiorare la salute del cellulare, a volte danneggiandolo in modo permanente.

Affinché ciò non accada, è importante seguire delle semplici regole, che consentono non solo di non rovinarlo ma anche di allungarli la vita. Ecco perché è importante scoprire quali sono le azioni da evitare in qualsiasi modo.

Attenzione all’errore più comune quando si usa lo smartphone

La batteria del cellulare non dura all’infinito, e quindi ad un certo punto siamo costretti a prendere il cavo e a collegare il suddetto alla presa di corrente. Un’azione che sembra alquanto semplice, ma in realtà non lo è, o meglio, la si fa sottovalutando alcuni aspetti importanti, che possono compromettere la durata della batteria stessa.

Per capire meglio il funzionamento di quest’ultima, è necessario approfondire il concetto di cicli di carica, e si riferisce al fatto che più si scarica la batteria, più si avvicina alla morte. Innanzitutto ogni ciclo risulta completo quando il telefono passa dallo 0% al 100%. Ogni produttore promette un numero specifico di cicli (in media sono 500) e, durante questo periodo, garantisce che la batteria si manterrà in buona salute. Tuttavia, se si completa un ciclo ogni volta che si carica il dispositivo, si riduce la durata della batteria.

La percentuale ideale per considerare carico un cellulare

Il ciclo di carica funziona in maniera tale che se si carica il telefono al 20% e poi all’80% il giorno successivo, si è raggiunto il 100% e si è completato un ciclo di carica. In poche parole, un ciclo di carica completo corrisponde a un giorno. Pertanto, il telefono ha una durata media di 500 giorni, almeno con la batteria in perfette condizioni.

Ciò significa che quando avrete superato il secondo anno di utilizzo, la batteria sarà rovinata. A livello più tecnico, la batteria inizia a guastarsi quando scende al di sotto dell’80% della sua capacità. Per non rovinare più velocemente la batteria, gli esperti consigliano di mantenere lo smartphone tra il 20% e l’80% di carica.