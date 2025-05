Papa Einstein, in Vaticano è conosciuto con questo soprannome il nuovo pontefice | Risolve a mente equazioni di terzo grado, sembra un computer

Il nuovo Pontefice vanta delle qualità nascoste, soprattutto in ambito matematico: ecco cosa è affiorato nelle ultime ore.

E’ trascorsa meno di una settimana dall’elezione di Papa Leone XIV e solo ora stanno venendo alla luce alcuni aspetti della sua vita privata. Nato e cresciuto a Chicago nel lontano 1955, Robert Francis Prevost, questo il suo all’anagrafe, ha sempre avuto la grande aspirazione di entrare a far parte del corpo ecclesiastico.

Come rivelato dai suoi due fratelli nel corso di un’intervista, già a cinque anni celebrava la messa fingendosi un prete . Dopo le scuole medie infatti è andato in seminario, entrando ufficialmente nel noviziato di Sant’Agostino nel 1977, e diventato sacerdote cinque anni dopo.

Ha trascorso gran parte dei decenni successivi come missionario in Perù, dove ha ottenuto la cittadinanza. Nel 2023 invece è stato nominato cardinale da Papa Bergoglio. Anche se della sua vita si conoscono molti dettagli, ce ne sono alcuni che sono emersi solo nelle ultime ore.

Un Pontefice dalle mille qualità

Sono stati giorni di grande subbuglio e attesa in quel di Roma, dove si è svolto il Conclave per eleggere il successore di Pietro. Si tratta di un processo solenne e ben scandito, anche se in questo caso ci sono voluti solamente due giorni prima di intravedere la celebre fumata bianca uscire dal caminetto della Cappella Sistina.

Stavolta la scelta è ricaduta sul cardinale Prevost, il primo Pontefice proveniente dagli Stati Uniti. Decine di migliaia di persone, molti dei quali turisti, si sono radunati in Piazza San Pietro per il famoso “Habemus Papam”. Sebbene non ci si aspettava l’elezione del suddetto, sempre più fedeli si stanno appassionando alla sua vita e alle sue passate esperienze in campo universitario.

Un Papa “accademico”

Nonostante abbia dedicato gran parte della sua vita alla Chiesa, Prevost ha fatto molta strada, soprattutto da un punto di vista universitario. Dopo aver terminato le scuole superiori, l’attuale Pontefice ha lasciato la sua città natale per trasferirsi nello stato della Pennsylvania, dove ha frequentato la Villanova University, un istituto priva cattolico famoso per la ricerca.

Qui Robert Francis ha conseguito una Laurea in Matematica, diventando a tutti gli effetti il primo Papa con un eccellente background in questa disciplina. Ha poi deciso di proseguire gli studi ottenendo un Master of Divinity presso la Catholic Theological Union di Chicago. Infine ha acquisito un Dottorato magna cum laude in Diritto Canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, situata a Roma, presentando una tesi intitolata: “Il ruolo del priore locale dell’Ordine di Sant’Agostino”.