Intervento di Pegaso: l’elisoccorso salva un 60enne scivolato per circa 5 metri sulla via Francigena

L’uomo è stato tratto in salvo dall’intervento congiunto del Soccorso Alpino e da Pegaso: ora è ricoverato in codice giallo presso l’ospedale di Cisanello.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli interventi dell’elisoccorso Pegaso e del Soccorso Alpino Toscano (SAST) in Lunigiana, un’area montuosa piuttosto impervia, e che richiede spesso operazioni di recupero complesse.

I terreni accidentati e le limitate vie di accesso, infatti, rendono l’attività di Pegaso e del SAST tanto essenziali quanto rischiose sia negli incidenti stradali che negli infortuni.

Il caso più recente risale a lunedì 12 maggio 2025 ed è stato registrato a Fornoli di Villafranca; un intervento reso ancora più difficoltoso dalle condizioni meteo instabili e dalle condizioni cliniche dell’infortunato, poiché il 60enne coinvolto nella caduta aveva precedentemente subito l’inserimento di una protesi all’anca.

Fortunatamente, l’uomo è stato verricellato dai soccorritori e infine trasportato presso l’ospedale di Cisanello in codice giallo: ecco la cronistoria degli eventi.

L’incidente a Fornoli di Villafranca

Come anticipato, il 12 maggio intorno alle 11:00 del mattino un pellegrino si è reso protagonista di una pericolosa disavventura lungo la via Francigena, precisamente in zona Fornoli di Villafranca, in Lunigiana.

L’uomo, che era impegnato in una passeggiata con un amico, è scivolato per 5-6 metri in un’area scoscesa, riportando forti dolori in seguito alla caduta, peraltro aggravati dalla protesi all’anca. L’amico del 60enne ha prontamente dato l’allarme, e la Centrale del 118 ha di conseguenza attivato in simultanea sia Pegaso che il Soccorso Alpino. Le operazioni, però, per quanto coordinate con metodo e precisione, hanno richiesto tempo a causa della complessità del terreno e dell’incertezza delle condizioni meteo; fortunatamente, verso le ore 15:00 i soccorritori sono riusciti infine a stabilizzare il ferito e ad assicurarlo al verricello.

Gli aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo

Il 60enne è stato quindi recuperato tramite il verricello dal personale di Pegaso che, dopo averlo issato a bordo, ha provveduto a trasportarlo in codice giallo presso l’ospedale di Cisanello di Pisa.

Nonostante al momento non siano emersi aggiornamenti significativi circa lo stato di salute dell’uomo, generalmente il codice giallo indica una situazione di media gravità che richiede senza dubbi cure tempestive, ma che esclude anche il rischio immediato di morte. In attesa di novità circa eventuali complicazioni o dimissioni, porgiamo all’infortunato un augurio di pronta guarigione.