Il sindaco Persiani rassicura: “I lavori presso l’ex mercato coperto proseguono secondo le tempistiche stabilite dal PNRR”

Il primo cittadino di Massa tranquillizza i cittadini: secondo Francesco Persiani, il cronoprogramma per la riqualificazione dell’ex mercato è a buon punto.

A marzo del 2024 l’ex mercato coperto di Massa è diventato protagonista di un ambizioso progetto di riqualificazione urbana, un’iniziativa finanziata grazie ai fondi del PNRR che mira a trasformare la struttura, ormai fatiscente, in un polo multifunzionale.

Il piano di recupero prevede infatti non solo il miglioramento strutturale dell’edificio, ma anche la creazione di spazi per le attività commerciali e persino per un archivio comunale. In particolare, il primo piano sarà destinato a servizi e uffici, mentre il piano terra accoglierà un deposito e un’area dedicata alla cultura e alla socialità.

La struttura, che sarà dotata di impianti specifici per garantire la sicurezza e la funzionalità degli ambienti, avrà come fiore all’occhiello anche una nuova piazza rialzata, collegata all’edificio tramite una scalinata e un passaggio pedonale, rendendo così l’area più accessibile all’intera comunità.

L’importo destinato alla riqualificazione ammonta a circa 2,85 milioni di euro: una somma ingente, ma che è vincolata al rispetto di tempistiche precise. Il termine ultimo per la conclusione dei lavori, infatti, è fissato a marzo 2026, ma negli ultimi mesi alcuni intoppi durante gli scavi hanno rallentato il ritmo delle squadre.

Francesco Persiani rassicura i massesi: “I lavori proseguono secondo le tempistiche”

Il primo cittadino di Massa, che peraltro ha recentemente annunciato che i lavori presso Palazzo Bourdillon procedono spediti, ha affidato ai social un breve comunicato per ragguagliare i suoi concittadini circa le tempistiche di consegna dell’ex mercato coperto.

“Nonostante alcuni rinvenimenti imprevisti, emersi durante gli scavi” – ha riferito il Sindaco – “i lavori presso l’ex mercato coperto proseguono secondo le tempistiche stabilite dal PNRR“. Persiani ha quindi aggiunto: “Grande attenzione è stata riservata alla tutela del fabbricato esistente, e ho potuto constatare nel corso del sopralluogo l’avanzamento delle opere di consolidamento strutturale e il miglioramento della volta al primo piano. Nel piano seminterrato sono in fase di completamento le lavorazioni per la realizzazione degli archivi destinati alla Biblioteca comunale e agli uffici di Edilizia e Anagrafe. A breve sarà possibile montare le scaffalature e dare avvio al trasferimento dei volumi“.



Persiani: “Il progetto prende forma”

Dopo aver aggiornato i cittadini massesi circa l’evoluzione degli interventi in loco, Persiani ha voluto concludere con una nota ottimistica ma venata di concretezza.

“Un passo alla volta” – ha chiosato – “il progetto prende forma: un intervento importante per la valorizzazione di un luogo centrale per la nostra città“.