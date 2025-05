Capolavoro INPS, non paghi più 1 centesimo di contributi e ti godi la pensione | Arriva l’esonero totale, c’è la conferma

INPS, attenzione alla novità che ti permette di non pagare più i contributi: ecco la novità che lascia tutti senza parole

Molto spesso i nostri lettori sempre ben informati circa i temi caldi come l’esonero delle tasse e i contributi che spettano, devono essere a conoscenza delle novità che INPS sta mettendo in atto per una certa categoria di persone proprio riguardante il tema pensione e contributi. Andiamo a vedere i dettagli e le curiosità della vicenda proprio in questo paragrafo: ecco cosa scoprirai, le novità sono davvero tantissime.

Siamo sempre soliti affrontare alcuni problemi e temi senza conoscere davvero ciò che ci sta accadendo intorno. Ultimamente, grazie all’avvento della tecnologia, si è sempre più informati e si cercano informazioni circa il tema del lavoro e delle pensioni, uno degli obiettivi tra i più comuni di questo momento storico.

Andare in pensione, oggi, viene considerato un lusso che in pochissimi si possono permettere, proprio perché i contributi da versare devono essere molti e bisogna rispettare il limite d’età che, almeno al momento, salvo eccezioni è proprio di 65 anni.

Le cosa, chiaramente, con il tempo possono cambiare e si è sempre certi che questo possa avvenire con le novità del flax tax previste dal Governo Meloni che da moltissimi anni a questa parte, lavora per garantire un miglioramento della condizione lavorativa ma anche della pensione di alcuni cittadini italiani.

Lavoro, le novità previste per i contributi e la pensione

Molto spesso il Governo Meloni e alcuni partiti a essa legati come la Lega, decidono di affrontare delle modifiche sostanziali a tutto quello che riguarda l’intenzione di presentare una proposta di legge che punta a rivoluzionare la fiscalità del lavoro giovanile in Italia. Un argomento molto delicato ma che merita tutta la nostra attenzione, poiché si cerca di prevedere sia una flat tax al 5% sul reddito da lavoro dipendente per i giovani under 30 e sia l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni.

Tutto questo ha un unico obiettivo ossia quello di incentivare l’occupazione giovanile, ridurre il costo del lavoro e rendere più attrattivo il mercato italiano per i giovani così da non farli emigrare all’estero. Questa proposta riguarda proprio i giovani under 30 con un lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

Le novità delle tasse

Circa il regime fiscale, qua si fa riferimento a quello agevolato ossia si applicherebbe a chi percepisce un reddito annuo lordo non superiore a 40.000 euro.

Questa misura si ispira al regime forfettario già esistente per i titolari di partita IVA, del 5% almeno per i primi 5 anni di attività.