Ultim’ora economia, “tasseremo il contante”: sganci il 20% in più se usi le banconote, anziani disperati | La nuova legge ammazza poveri

Le novità che riguardano i pagamenti in contanti si fanno sempre più sentire: ecco la verità a riguardo, tutti i dettagli

Molto spesso si tende sempre a parlare di alcuni temi caldi e delicati della nostra società come il pagamento in contanti e quello fatto con il POS , quindi con la carta di credito. In questo periodo storico, le cose stanno letteralmente cambiando e, proprio per questo ci interessiamo all’argomento facendovi sapere tutto quello che ha rivelato un esperto e professore in passato anche Presidente del Consiglio proprio circa questi temi: andiamo a scoprire i dettagli e le curiosità proprio in questo articolo.

Negli anni, la società si è evoluta molto soprattutto grazie al vero e proprio lusso dei pagamenti e della modalità che si è sviluppata pian piano nel corso della nostra vita. Infatti, nei tempi passati si è cercato di limitare i pagamenti con la carta di credito per dare voce e spazio al contante. Questo, però, bisogna ovviamente dire ha dato spazio all’evasione fiscale che, per diverso tempo, è stato e lo è ancora (almeno in parte) un motivo di problematica seria.

Proprio ultimamente, è venuto fuori che le novità che riguardano il contante e i pagamenti con il POS si fanno sempre più interessanti in quanto proprio il 44% degli italiani ha scelto il pagamento con la carta di credito rispetto ai contanti.

Su questo tema si è espresso un professore specializzato e ha detto la sua chiarendo ogni aspetto: ecco di chi si tratta e cosa è stato detto a riguardo.

Pagamento con il POS, ecco cosa sta cambiando: tutti i dettagli

Uno dei problemi dell’Italia, o almeno lo è stato fino ad ora, è proprio il fatto che gli italiani fossero proiettati al pagamento con la carta moneta piuttosto che a quello con la carta di credito. Questo perché, come afferma il Professor Romano Prodi, è molto più conveniente rispetto al contante, perché più veloce, rapida.

Romano Prodi, infatti, aggiunge di avere sempre una piccola parte di contante ma limitata, proprio perché i grandi pagamenti non possono essere fatti legalmente in contanti ma facciamo in modo che anche i piccoli pagamenti con la carta di credito siano convenienti rispetto ai contanti.

I commenti degli utenti

Non tutti gli utenti approvano il pagamento solo con la carta di credito poiché a detta di alcuni, questi sono controllati dallo Stato. Infatti, si legge: “Peccato che il contante é proprietà dello Stato ed é pagabile al portatore, la carta di credito è proprietà della banca o istituto di credito che la emette che può revocarla. L’omino nel video ama tanto il modello cinese, si può trasferire la e togliersi dalle…”.

In realtà, altri utenti preferiscono il pagamento con la carta perché più veloce rispetto a tantissimi altri.