Carrara tappa del Festival della Robotica: appuntamento venerdì 16 maggio 2025

Tra poche ore aprirà i battenti l’evento più atteso dagli amanti dell’universo tech: al mudaC si esplora il rapporto tra arte e innovazione.

Il Festival della Robotica, giunto alla sua quinta e fortunata edizione, si riconferma anche nel 2025 come uno degli appuntamenti più interessanti per coloro che subiscono il fascino delle nuove tecnologie.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Tech Care, ha preso il via a Pisa dal 9 all’11 maggio, e ora è pronto per un viaggio itinerante in altre città toscane.

Tra di esse, anche Carrara, in cui il Festival della Robotica aprirà i battenti il 16 maggio, presentandosi ai visitatori con il claim “Human centered vision“, e proponendo perciò al pubblico un’approccio alla materia pratico e informale, alla portata di tutti.

Del resto, la robotica sta trasformando la quotidianità di milioni di esseri umani, integrandosi nei campi della medicina, dell’agricoltura, dell’industria e persino dell’arte e della cultura: non a caso, ad accogliere la rassegna sarà proprio il mudaC di Carrara.

Il Festival della Robotica 2025 fa tappa a Carrara

In arrivo a Carrara a partire dal 16 maggio, il Festival della Robotica quest’anno si focalizzerà sull’improbabile ma affascinante connubio tra robotica e scultura, in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Accademia della Belle Arti.

Organizzato presso il mudaC, l’evento offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare la mostra “Stars and Dust” di Vincenzo Marsiglia, un’esperienza immersiva che utilizza il visionario dispositivo HoloLens 2 per integrare arte e tecnologia secondo la visione personale dell’artista. Gli appassionati potranno inoltre ammirare “Marble Dust From The Space” di Federico Galeotti, e accedere a laboratori come Robot City Italian Art Factory (aperto dalle 8:30 alle 12:00), in cui si analizzeranno le potenzialità della robotica nella lavorazione del marmo. Il momento clou sarà la conferenza di Enrico Dini “La Ricostruzione dell’Arco di Palmira”, prevista alle ore 16:00 presso l’Accademia delle Belle Arti, un convegno dedicato all’impiego della robotica e dell’Intelligenza Artificiale nell’arte.

Costi e orari per accedere al Festival della Robotica

I curiosi e gli appassionati al mondo del tech potranno accedere gratuitamente al Festival della Robotica nella giornata di venerdì 16 maggio, con l’apertura del mudaC dalle ore 14:30 alle 19:30.

Anche l’ingresso alla mostra “Stars and Dust”, con la possibilità di testare HoloLens 2, sarà a titolo gratuito, e lo stesso vale per la conferenza “La Ricostruzione dell’Arco di Palmira”. Per quanto riguarda i laboratori, invece, essi saranno aperti al pubblico dalle ore 8:30 alle 12:00.