Marina di Carrara si prepara alla stagione estiva 2025: il Bagno Marino sarà ad accesso libero

Ultim’ora dall’Amministrazione di Marina di Carrara: nell’imminente stagione balneare l’ex Bagno Marino si trasformerà in una spiaggia libera non attrezzata.

Anche dagli eventi imprevisti possono nascere nuove opportunità, e questa è la direzione intrapresa dall’Amministrazione di Marina di Carrara.

L’incendio che ha devastato l’ex Bagno Marino lo scorso 8 aprile, infatti, ha segnato un punto di svolta per uno degli stabilimenti balneari più storici del litorale apuano, e il Sindaco Serena Arrighi, sostenuta dai colleghi della maggioranza, ha finalmente deliberato circa il suo destino nell’imminente stagione turistica.

Le fiamme, divampate intorno alle 19:00, avevano distrutto gran parte delle strutture preesistenti, in particolare le cabine del lato ovest, riducendo l’area a un cumulo di detriti, e il Bagno Marino, sotto sequestro da 4 anni a seguito di un contenzioso legale con il Comune per la revoca della concessione, era divenuto da tempo ricettacolo di bivacchi improvvisati e attività illecite.

Finalmente, però, si apre un nuovo capitolo.

L’incendio all’ex Bagno Marino

La dinamica dell’incendio suggerisce un’origine dolosa del rogo: i Vigili del Fuoco hanno infatti escluso l’ipotesi di un corto circuito, data l’assenza di impianti elettrici attivi nell’area. Inoltre, un testimone avrebbe riferito alle Autorità di aver visto tre giovani allontanarsi rapidamente dal sito poco prima dell’avvento delle fiamme, rafforzando l’eventualità di un gesto intenzionale.

La Procura di Massa ha quindi aperto un’inchiesta per incendio doloso, avvalendosi dell’aiuto di Carabinieri e Vigili del Fuoco per la raccolta di indizi e l’analisi delle telecamere nelle prossimità del rogo. Anche l’Amministrazione si è mossa con tempestività: l’assessore Mario Lattanzi ha infatti annunciato la messa in sicurezza dell’area, con sopralluoghi tecnici e un’ordinanza per interdire l’accesso ai non addetti. Ora il Comune ha formalizzato l’iter per trasformare l’ex Bagno Marino in una spiaggia libera non attrezzata per la stagione balneare 2025 (dal 15 giugno al 30 settembre): ecco tutte le novità.

Il Bagno Marino rinasce come spiaggia libera

Dopo la risoluzione del contenzioso legale, ora l’Amministrazione di Marina di Carrara guarda al futuro, e con ogni probabilità si attiverà per ripulire e riqualificare il tratto di litorale coinvolto dall’incendio, in modo da renderlo agibile al pubblico in tempo utile per i primi bagni stagionali.

L’area si estende per una superficie di 3225 metri quadri, ed è inserita nel foglio catastale n. 100, mappali 317 e 319: l’istanza rimarrà depositata presso l’Ufficio del Demanio del Comune in Piazza 2 Giugno per i prossimi venti giorni. Oltre questo termine, la concessione della spiaggia libera passerà alla fase operativa, rendendo il passaggio dell’ex Bagno Marino aperto alla cittadinanza.