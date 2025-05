INPS – arriva la conferma: pensione digitale dal prossimo mese | Non c’è altra scelta, la accreditano solo se clicchi su questa icona

Ora l’arrivo della pensione per milioni di italiani arriverà tramite una notifica: ecco come funzione il nuovo sistema creato dall’INPS.

Novità in arrivo per tutti i pensionati d’Italia. Con il moltiplicarsi dei dispositivi tecnologici e delle modalità online, anche l’INPS ha deciso di delineare un progetto finalizzato ad incrementare la digitalizzazione e l’automazione.

A questo proposito ha pensato di aggiornarsi introducendo un nuovo sistema di erogazione pensionistica. Nello specifico, il noto Istituto nazionale della previdenza sociale ha stretto un accordo con SEND, .

Si tratta della piattaforma italiana che si occupa dell’invio delle notifiche da parte della pubblica amministrazione. L’obiettivo è di aumentare l’efficienza delle suddette, permettendone la completa validità legale anche qualora il destinatario dimostri la sua assoluta irreperibilità.

Come funziona la piattaforma SEND

Sulla homepage della piattaforma SEND è presente l’elenco di tutte le notifiche ricevute, ciascuna delle quale include una serie di informazione come il mittente e la data di invio. Nel caso di un provvedimento notificato, si riceverà un avviso di avvenuta ricezione, che può avvenire attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata o una classica raccomandata.

Nella comunicazione sono presenti le istruzioni sulla modalità disponibili di accesso. Inoltre c’è la possibilità di ricevere un avviso anche tramite SMS, e-email o app IO, a patto che si sia effettuata la registrazione al servizio SEND-Notifiche Digitali.

Procedura di controllo delle notifiche

Per quanto riguarda l’utilizzo della piattaforma SEND, se si desidera controllare le notifiche ricevute, basta accedere alla homepage e cliccare su “Leggi notifiche”, presente in altro a destra. Quindi si procede con l’autentificazione, che può avvenire inserendo le credenziali SPID, o in alternativa quelle CIE oppure CNS.

Se si adopera l’app IO per effettuare i pagamenti, bisogna aprire il menu e selezionare SEND, per poi cliccare “Attiva il servizio”. Inoltre, da marzo 2025 è possibile usufruire dei servizi di stampa degli atti notificati e degli avvisi di avvenuta ricezione nei punti di ritiro convenzionati presso i CAF abilitati. Se si risiede in uno dei comuni in cui è presente un punto di ritiro, si riceverà un avviso in cui vengono delineate le istruzioni per poter accedere a SEND oppure arriva una comunicazione in cui si richiede il ritiro della copia cartacea presso il punto di ritiro più vicino. In questo caso bisogna presentare un documento d’identità e il codice fiscale.