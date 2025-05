Dichiarazione dei redditi, ora ti scali anche il mutuo: 1 mese all’anno ti viene gratis

Novità nella dichiarazione dei redditi, adesso ti puoi scalare anche il mutuo: ecco come fare, tutti i dettagli e le curiosità

Nella società moderna, i nostri lettori hanno sempre il bisogno di conoscere le principali novità relative al settore economico-finanziario, a tutto quello che concerne le tasse e i contributi ma anche i cambiamenti previsti dalla dichiarazione dei redditi che ti permettono, oggi, di scalare anche il mutuo. Andiamo in questo articolo ad approfondire la questione dandovi tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza: ecco cosa devi assolutamente sapere a riguardo.

Negli anni, siamo sempre stati soliti approfondire le questioni relative alla dichiarazione dei redditi che, come si conosce già da un po’, ti permette di scalare alcune tasse che negli anni hai tenuto già a sviluppare. Proprio per questo, i lettori, soprattutto per il periodo storico in cui ci troviamo, si sono mostrati interessati a riguardo soprattutto per capire se esistono altre tasse da scalare e che ti permettono di risparmiare.

Questa parola, il risparmio, è la chiave dei nostri giorni attuali, proprio per via della crisi economica che ci ha colpito da un po’ con i rincari dei prezzi dovuti alla guerra tra Russia e Ucraina e l’introduzione dei nuovi dazi di Donald Trump che continuano a creare scompiglio.

Proprio per questo, abbiamo deciso di svelarti un metodo per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi in relazione al tuo mutuo: se sei curioso, allora non ti resta che continuare la lettura al paragrafo successivo.

Dichiarazione dei redditi e mutuo: ecco come fare a risparmiare

Ultimamente, uno dei traguardi più importanti della vita dei nostri carissimi utenti e lettori che si avvicinano al mondo immobiliare è proprio il fatto di acquistare una casa e avere un mutuo sulle spalle. Per venire incontro agli utenti che hanno il mutuo, la normativa fiscale italiana prevede la possibilità di detrarre, dalla propria dichiarazione dei redditi, una parte degli interessi passivi versati annualmente.

La detrazione fiscale, infatti, consiste in uno sgravio fiscale del 19% sull’importo totale versato dal contribuente a titolo di interessi passivi, fino ad un massimo di 4000 euro. In sede di dichiarazione dei redditi, quindi, il massimo di risparmio che potresti ottenere è pari a 760 euro (il 19% di 4.000,00 euro).

I requisiti per l’agevolazione

Se vuoi far si che tu possa partecipare e inserrie questa spesa nella dichiarazione dei redditi, allora devi ottenere questi requisiti importanti:

il mutuo sia stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale

l’acquisto dell’immobile sia avvenuto entro 12 mesi dalla stipula del mutuo

il contribuente sia intestatario sia del mutuo che dell’immobile