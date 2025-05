Internet veloce, nuova circolare del ministero: obbligatorio per legge dappertutto | Fucilata di 4.000€ se ancora non hai la fibra

Attenzione a questo nuovo obbligo stabilito dalla legge proprio per il tuo Internet: ecco cosa dovresti fare, tutti i dettagli

Molto spesso nella nuova società moderna scattano obblighi che possono fare la differenza e che riguardano una cosa importantissima che genera comunicazione e strategie sotto diversi punti di vista; tra questi rientra proprio Internet e la nuova circolare del Ministero che fa riferimento proprio ad un nuovo obbligo da non sottovalutare: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità proprio sviluppati nel nostro articolo.

Negli anni, infatti, possono esistere diversi obblighi che non abbiamo considerato ma che sono importanti è proprio le nuove regole che riguardano Internet ma anche tutto ciò che concerne il fenomeno tasse e contributi, ma di conseguenza gli eventuali multe e sanzioni che potete incorrere se non conoscete bene la legge a riguardo delle nuove novità preposte dal Governo Meloni e dal suo team.

Uno di questi, infatti, riguarda il fenomeno POS e scontrini telematici che adesso stanno riscontrando nuovi obblighi da conoscere bene per evitare, come già anticipato, grosse sanzioni.

Andiamo a vedere cosa è stato deciso dal Governo, tutto ciò che ci sta da conoscere nei dettagli: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità a riguardo.

Obbligo per POS e scontrini: ecco cosa sta cambiando, tutti i dettagli

Come già anticipato, la nuova Legge di Bilancio 2026 ha dato la possibilità di far scattare l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2026, di collegare in modo permanente i POS e i registratori telematici. Infatti, dal 2026 si introdurrà un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici così da registrare tutte le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, ad eccezione dei dati sensibili dei clienti.

Infatti, l’Agenzia delle entrate avrà sotto controllo l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente. E’ molto importante dirvi che se non si eseguono le regole, si rischiano sanzioni pecuniarie per chi non si adegua alle disposizioni ossia: mancato collegamento tra lo strumento di pagamento elettronico e mancata trasmissione o memorizzazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.

A quanto corrisponde la sanzione

Le sanzioni per non segue queste semplici regole vanno dai 1.000 e 4.000 euro in caso di mancata installazione o collegamento degli strumenti richiesti.

E’ bene dirvi che se non seguite queste regole potete, in casi più gravi, rischiare anche la chiusura del vostro esercizio commerciale e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Inoltre, se la trasmissione dei dati è incompleta si applicherà una sanzione amministrativa di 100 euro per ogni trasmissione errata, con un massimo di 1.000 euro per trimestre.