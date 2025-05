Grotta del Vento, sembra il Gran Canyon ma è nel cuore della Garfagnana | Vai lì e ci rimani secco, è uno spettacolo

Sembra il Gran Canyon ma stiamo parlando della Grotta del vento: ecco tutto quello che devi sapere, i dettagli e le curiosità

Il mondo è pieno di posti davvero incredibili e meravigliosi di cui i lettori, seppur appassionati al tema viaggi, non si sono mai soffermati a pieno. Proprio per questo, quindi, abbiamo deciso di parlarvi di uno dei luoghi più apprezzati dagli utenti ma che davvero in pochissimi conoscono: stiamo parlando della famosissima Grotta del Vento che molti affermano somigliarsi al Gran Canyon.

Le meraviglie del mondo sono davvero tantissime anche se, si continua a trovare posti all’estero dove trascorrere le vacanze; l’obiettivo della moltitudine dei nostri lettori è proprio quello di scoprire nuovi posti che possono arricchire il loro bagaglio culturale affinché si possa cambiare la storia e arricchirsi visitando posti di cui non in tantissimi ne sono a conoscenza.

Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di parlarvi di questo posto meraviglioso nel cuore della terra della Garfagnana, ossia nel cuore del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane, nel ventre della terra nella Grotta del Vento, a Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli (Lucca), con un’escursione fuori da ogni logica.

Andiamo ad approfondire il tutto spiegandovi ogni dettaglio e ciò che di bello c’è in questo posto. Sappiamo che ne rimarrete davvero estasiati: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda che fanno la differenza.

Grotta del vento, tutti i posti da scoprire: i dettagli e le curiosità

Proprio per gli appassionati delle escursioni, oggi parleremo di questo luogo magico nelle Alpi Apuane, dove secoli di erosione hanno creato e rocce calcaree dando origine a maestose e originali sculture naturali. Quando si parla di Gritta del vento, la tua associazione deve essere proprio con un’escursione nel bel mezzo della natura, dove vi sono delle grotte davvero incredibili. Il nome Grotta del vento, per l’appunto, deriva dalle forti correnti d’aria che l’attraversano dovute alla presenza di due ingressi posti a quote diverse.

Una corrente è conosciuta sin dall’antichità quella delle grotte anche se la sua esplorazione è iniziata solo nel Novecento. Mentre l’umidità che deriva dalle grotte si aggira intorno al 99%, e bisogna farla con un abbigliamento adeguato.

L’itinerario per Grotta del Vento

Il primo parte proprio con una prenotazione obbligatoria e l’itinerario più breve parte proprio da Sala dell’orso, un grande antro nella roccia e ha la durata di un’ora. Se si percorre una ripida scalinata, abbiamo Baratro dei Giganti, una cavità modellata da un antico corso d’acqua profondo 50 metri.

Il secondo itinerario, invece, comincia proprio da questo luogo e dura 2 ore e comprende la visita a curiose formazioni di fango e corsi d’acqua sotterranei; si prosegue con il Salone dell’Acheronte.