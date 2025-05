Alpi Apuane, piene zeppe di cave di marmo… tranne una: la Cava della Luna | Ti lascia col fiato sospeso

cava della luna, tutto quello che c'è da sapere- credit state of minds- lagazzettadimassaecararra.it

Cava della Luna, addio alle cave di marmo è un sogno ad occhi aperti: ecco cosa scoprire, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori amanti della natura, del trekking e dei viaggi dove la natura è la protagonista indiscussa del loro viaggio all’insegna del relax e della gratitudine, sono sempre curiosi di conoscere di nuovi di posti così da permetterli di viaggiare e di scoprire tutti posti mai visti prima d’ora. Uno di questi si trova proprio in Toscana e viene soprannominato Cava della Luna: ecco di che si tratta, tutti i dettagli che scoprirete circa questo posto proprio nel corso del nostro articolo.

Negli anni, abbiamo sempre dato voce ai nostri lettori circa il tema viaggi all’insegna dell’intrattenimento, del divertimento, ma anche del relax senza allontanarci troppo dalla nostra città di appartenenza. L’Italia offre vasti panorami che siano di colline, di terra, di mare e di spiagge poco importa, ma hanno sempre qualcosa da raccontare e qualcosa che ci permette di arricchire il nostro bagaglio naturale.

Infatti, proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di un posto davvero magico che può fare la differenza alla tua vita: si trova proprio in Toscana e siamo sicuri che rimarrete senza fiato appena ne scoverete gli scorci e i dettagli che stiamo per raccontarvi.

Andiamo nel prossimo paragrafo a parlarvi di questo bellissimo luogo chiamato Cava della Luna che è un luogo insolito ma con una storia davvero affascinante che merita di essere scoperta: ecco tutti i dettagli e le curiosità.

Cava della Luna, i dettagli tutti da scoprire: ecco di che si tratta

Uno degli scorci della Toscana e precisamente delle Alpi Apuane si trova appena sopra Carrara e ha davvero tanto da raccontare, un borgo di altri tempi tra storie, colori e tradizioni. E’ bene dirvi che questa zona solitamente è piena di cave di marmo tranne Cava della Luna. Proprio qui, infattim non si estende marmo ma cemento.

Precisamente Cava della luna si trova nascosta nel mezzo delle Alpi Apuane in provincia di Carrara vicino il paese di Torano a due passi da dove sorge l’ex cementificio ora attualmente abbandonato; proprio qui troverete stanze semi diroccate con finestrone aperte sul cielo realizzate nel corso degli anni.

Dove si trova il sentiero

Il sentiero parte proprio sotto l’ex cementificio di Torano ma non lo riesci a distinguere immediatamente se non avvicinandoti a bordo della strada.

Appena trovate una galleria allora quella è la porta che vi porta alla Cava della Luna. Non vi resta che andare e dirci cosa ne pensate.