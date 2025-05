È secondo in Italia per reddito medio pro capite: il comune della Toscana dove incassi 50.000€ all’anno | Si comprano case in tutta la regione

Se vuoi sapere qual è il comune della Toscana più ricco del momento è proprio questo: tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori seppur ben curiosi di ciò che accade intorno a loro, vorrebbero seppur conoscere tutti i dettagli su alcune città d’Italia definendo dove si vive bene e qual è il loro reddito medio pro capite. La notizia che vi daremo in questo famosissimo articolo vi sorprenderà davvero: è proprio un Comune della Toscana dove si incassa di più e i vive benissimo, andiamo a scoprire tutti i dettagli e le curiosità a riguardo.

Negli anni, vivere bene ma soprattutto sereni e senza aver paura di arrivare a fine mese è un sogno per moltissimi dei nostri lettori, proprio per via della crisi che il nostro Bel Paese sta attraversando da un po’. I rincari dei prezzi si fanno sempre più sentire e ormai non è più possibile permettersi, come un tempo e una volta, alcune cose in più rispetto al resto.

Il motivo, analizzato dagli esperti, è associato proprio al rincaro dei prezzi dovuti dalla guerra tra Russi e Ucraina che non vuole assolutamente cessare, almeno per il momento. In secondo luogo, Donald Trump, Presidente degli USA, ha deciso di introdurre i dazi doganali aumentando ancora di più i prezzi. Le cose, quindi , sono cambiate per moltissimi Paesi d’Italia tranne che per qualcuno.

Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo la novità che riguarda il reddito pro capite di alcune città italiane fra cui quello della Toscana: tutti i dettagli che vi lasceranno davvero senza fiato.

Reddito pro capite più alto della Toscana: ecco qual è il Comune più fortunato

Negli anni, abbiamo fatto delle ricerche approfondite proprio sul tema economico-finanziario, stabilendo alcuni punti che andavano visti in maniera più approfondita. Tra questi, infatti, vi era sicuramente stabilire qual è il reddito pro capite più alto nel Comune della Toscana. Vi sembrerà strano, ma questo, secondo il report nazionale del Mef sulle dichiarazioni del 2024, spetta proprio alla Toscana come Regione definendoli come i più ricchi d’Italia.

Tra i guadagni più alti, nella classifica troviamo sicuramente Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, nota meta della Versilia e scelta da molti VIP che fa segnare un reddito medio di 34.094 euro, seguita da Fiesole e Firenze al quinto posto con un reddito di circa 27205.

I comuni più poveri rispetti alla media

Qui, invece, rientrano Roccalbegna, che nella graduatoria dei comuni di tutta Italia si trova alla posizione numero 6887 su 7897.

Mentre, in ultima posizione si classifica Roccastrada con 17516.