“Serietà e coerenza premiano”: Giorgetti elemosina il rientro dei cervelli | Vi paghiamo 5 anni da dirigenti

Novità dal punto di vista del lavoro, Georgetti ha grandi novità: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Il mondo odierno e la società stanno subendo diverse attenzioni circa il Governo meloni proprio sui temi caldi e delicati che possono cambiare la nostra vita. Tra questi, infatti, vi è sicuramente il tema del lavoro e dei giovani che sta subendo una modifica sostanziale soprattutto negli ultimi giorni lasciando tutti senza parole: andiamo a vedere le novità proposte dal Ministro Gerogetti e dal Governo Meloni, tutti i dettagli e le curiosità sviluppate proprio nel corso del nostro articolo.

Negli ultimi tempi, a porre attenzione particolare ad un tema specifico ossia il mondo del lavoro è stato il Governo Meloni e tutto il suo staff di ministri, proprio perché la fuga dei cervelli è davvero tanta. Il motivo? Tanti giovanissimi, dopo la laurea, decidono di emigrare all’estero per una serie di motivi ossia stipendio più alto, trattamenti migliori, diritti migliori e tutte cose che inaspettatamente da altre parti del mondo funzionano di gran lunga meglio del nostro Bel Paese.

Proprio pe questo, si è cercato di analizzare anche questo punto in particolare prendendo una decisione e cercando un miglioramento specifico della questione con un aumento in busta paga, almeno promesso dai Ministri.

Andiamo a vedere nel dettaglio, quali sono effettivamente gli accordi e le parole dei politici a riguardo dei giovani under 35 e di tutti i diritti che possono fare la differenza.

Lavoro e giovani, ecco la nuova stretta del Governo: tutti i dettagli

Si è parlato spesso di un accordo per quanto riguarda il lavoro associato ai giovani e proprio per questo ad intervenire il Ministro Salvini che ha deciso di investire su una nuova proposta giovanile che riguarda proprio l’occupazione che prevede tra l’altro una flat tax al 5% per 5 anni gli under 35 che rientrano in Italia con contratto a tempo indeterminato e deduzioni fiscali per le aziende.

A riguardo lo stesso Matteo Salvini ha commentato il tutto così: “Alcune centinaia di milioni di euro in più nelle buste paga dei giovani a partire dall’anno 2025 è qualcosa che con la scadenza della legge di bilancio ci proponiamo di portare a casa, perché abbiamo già parlato di altre realtà, diciamo così: non è la presentazione di una proposta di legge bella che fa titolo, che però nei ministeri si ferma nei cassetti. Diciamo che abbiamo discrete garanzie”.

Salvini e la rottamazione fiscale

Inoltre, Matteo Salvini ha parlato della rottamazione fiscale confessando e concludendo: “Su rottamazione 5 e pace fiscale siamo andati avanti, abbiamo fatto diverse rimodulazioni con il ministro dell’Economia, l’amico Giancarlo Giorgetti. Gli faccio i complimenti”.

Ha poi concluso: ” Perché nonostante la Lega al governo, nonostante il vicepremier Salvini, e un ministro della Lega all’Economia, lo spread è tornato ai minimi storici. Serietà, coerenza, costanza pagano. Non ci si può dire che `non è il momento di osare perché i mercati…´. E’ il momento di mettere carne al fuoco e soldi in tasca alla gente”.