Montagna massese: il Movimento Cinque Stelle lancia un appello “Urge un impegno serio per Altagnana che sta franando”

Le 4 frane attive nel borgo di Altagnana preoccupano la delegazione massese di Movimento 5 Stelle: richiesti interventi urgenti per contrastare il dissesto.

Ad Altagnana, piccola frazione montana del Comune di Massa, quattro frane attive minacciano da tempo la sicurezza dei suoi quasi 200 abitanti, e la situazione appare tutt’ora in fase di stallo.

Secondo i rilievi più recenti, ve n’è una di grandi dimensioni sotto la strada provinciale, due al margine nord in attesa di una verifica tecnica e un’ultima che ostruisce l’accesso ad alcune abitazioni del borgo; non è chiaro quando queste frane si siano attivate, ma la loro presenza aggiunge un altro campanello d’allarme alla notoria instabilità idrogeologica dell’area, minata ulteriormente dalla mancata manutenzione del territorio.

Le frane, inoltre, hanno provocato la chiusura parziale di alcune vie di accesso, mentre i detriti non rimossi minacciano gli edifici presenti e le infrastrutture.

Nelle ultime ore la sezione locale del Movimento 5 Stelle si è fatta portavoce del malcontento e della preoccupazione degli abitanti, richiedendo in un accorato appello un pronto intervento da parte dell’Amministrazione comunale di Massa.

Altagnana resta una zona vulnerabile

Gli abitanti, ormai esasperati, denunciano l’abbandono istituzionale, lamentando l’assenza di interventi preventivi nonostante i rischi legati a un’area geologicamente fragile, come evidenziato dal rapporto ISPRA 2021. In effetti, senza un piano di stabilizzazione e di monitoraggio l’eventualità di crolli improvvisi rimane una sorta di spada di Damocle sospesa sulla testa dei residenti, preoccupazione condivisa anche dai rappresentanti del M5S al termine di un sopralluogo in loco.

“Altagnana oggi è il simbolo di un problema che riguarda tutta la montagna massese” – recita il comunicato – “una terra fragile e trascurata senza una presa in carico preventiva e globale. I cittadini della frazioni a monte vivono nel pericolo e nell’abbandono, mentre si continuano a sprecare risorse in opere inutili, cementificazioni folli o- peggio ancora – negli armamenti, senza che un euro venga destinato a quella che è una delle più gravi emergenze del nostro tempo: il dissesto geologico“.



L’impegno dei pentastellati

La nota prosegue: “Il Movimento 5 Stelle porterà questa urgenza in ogni sede possibile, pretendendo che tutti i soggetti interessati, dal Comune al Governo, prendano coscienza che urge un impegno serio contro il dissesto e intervengano immediatamente per mettere in sicurezza il territorio e tutelare chi lo abita“.

E si conclude con una promessa formale: “Alle cittadine e ai cittadini di Altagnana e di tutte le frazioni di montagna va la nostra piena solidarietà. Non siete soli. Siamo con voi, e con voi continueremo questa battaglia“.