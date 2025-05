“Onorato e pronto a correre per il ruolo”: Jacopo Ferri correrà per l’elezione del Presidente della Regione Toscana

Il Sindaco di Pontremoli si è dichiarato pronto a correre per le elezioni regionali in Toscana nella lista di Forza Italia: la conferma dal segretario Marco Stella.

L’appuntamento con le elezioni regionali in Toscana del 2025 si prospetta come uno degli appuntamenti politici più interessanti a livello nazionale, soprattutto poiché avranno luogo in una Regione storicamente considerata il baluardo del centrosinistra.

Sebbene la data del voto non sia ancora stata resa ufficiale, attualmente si ipotizza un election day autunnale, tra settembre e novembre, in modo da allineare nel medesimo periodo davanti alle urne Toscana, Campania, Puglia, Marche, Veneto e Valle d’Aosta.

Secondo le ultime indiscrezioni, il governatore uscente Eugenio Giani sta spingendo da tempo per la data del 21 settembre, ma si tratta di un’informazione ancora da confermare.

Le previsioni vedono al momento, e come di consueto, il centrosinistra favorito nelle preferenze degli elettori toscani, grazia alla solida base del Partito Democratico e al 48% guadagnato da Giani nel 2020, percentuale che secondo un sondaggio EMG per Toscana TV potrebbe raggiungere tra qualche mese il 54,5%. Tuttavia, la coalizione potrebbe subire alcuni contraccolpi, a partire dalla perdita di consensi di Italia Viva (-18%, secondo Yoodata). Inoltre, il successo del centrodestra in alcuni Comuni ha galvanizzato l’opposizione, che potrebbe riservare alcune sorprese, inclusa la candidatura di Jacopo Ferri, Sindaco di Pontremoli, al ruolo di Presidente della Regione per Forza Italia.

Jacopo Ferri pronto al ruolo di Presidente della Regione Toscana

Ad annunciare la scesa in campo del primo cittadino di Pontremoli è stato il segretario regionale di Forza Italia, Marco Stella, che ha dichiarato: “Jacopo Ferri sarà candidato alle elezioni regionali in Toscana. La parola d’ordine è schierare tutti i propri rappresentanti nelle Istituzioni, per dimostrare quanto sia importante la sfida che ci attende, e garantire alla coalizione del centrodestra una squadra che possa dare un contributo decisivo per una storica vittoria che, mai come oggi, sembra possibile in Toscana“.

E ancora: “Nella giornata di ieri, a Roma, Jacopo Ferri, Sindaco di Pontremoli, ha quindi risposto ‘presente’ al Presidente Tajani, dichiarandosi onorato e pronto a correre nelle liste di Forza Italia per il territorio di Massa, di Carrara e della Lunigiana, sulla scia dei buoni risultati già raggiunti in occasione delle elezioni europee dello scorso anno“.

“Metteremo in campo le energie migliori”

Stella ha quindi aggiunto: “Ringrazio Jacopo Ferri per aver dato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni regionali, ha colto in pieno lo spirito voluto dal nostro segretario nazionale quando ha chiesto a tutti i nostri eletti di ogni grado e dirigenti di candidarsi“.

Per poi concludere: “Metteremo in campo le energie migliori, perché la sfida lo merita. Possiamo vincere le elezioni regionali soltanto se ci crediamo e schieriamo i migliori“.