“30 buoni pasto in più e siamo a posto”: questa pratica è illegale, il tuo capo ti deve migliaia di euro | Arrivano tutti sul prossimo cedolino

Attenzione a questa pratica dei buoni pasto assolutamente illegale: ecco come combatterla, tutti i dettagli e le curiosità

Moltissimi dei nostri italiani lavoratori dipendenti ci hanno sottolineato alcune pratiche del tutto scorrette fatte ai loro danni che prevedono anche degli approfondimenti che interesserebbero un po’ a tutti voi. Proprio per questo, in una Italia che va via via crescendo, è giusto dare spazio anche a pratiche interessanti che riguardano gli straordinari e i buoni pasto: andiamo ad analizzare cosa sta succedendo nel mondo, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Negli anni, proprio grazie alle nuove scoperte della tecnologia ma anche alle nuove pratiche che possono renderti la vita migliore sotto diversi punti, è stato possibile analizzare in maniera piuttosto incisiva le nuove regole previste per quanto riguarda gli straordinari se sei un lavoratore dipendente.

Nella società moderna, proprio grazie ai nuovi interventi del Governo Meloni, della nuova Legge di Bilancio e di tutto ciò che ne consente, sono tantissime le pratiche che vedono delle modifiche sostanziali proprio circa il mondo del lavoro e di tutto ciò che ne concerne.

Nel prossimo paragrafo a seguire, parleremo di un tema caldo dedicato al mondo del lavoro che fa riferimento agli straordinari e al pagamento in buoni pasto: è davvero possibile farlo o è una pratica totalmente scorretta? Andiamo a vedere la verità e tutti i dettagli.

Straordinari pagati in buono pasto: ecco i dettagli

Sono tantissimi i lavoratori che, molto spesso, ricevono per gli straordinari dei buoni pasto fuori busta come se non facessero parte della regolare retribuzione mensile. Molto spesso si tende a pensare che le ore di straordinario non vengono contate ufficialmente, non risultano dal punto di vista contributivo e spesso sono anche prive della maggiorazione.

Per chi si chiede se tutto questo è legale, la risposta chiaramente è NO. I datori di lavoro che vi stanno pagando i buoni pasto fuori dalla busta paga stanno commettendo un errore dal punto di vista legale, quindi i dipendenti possono agire nei loro confronti con gli strumenti messi a disposizione dalla legge. La retribuzione per il lavoro straordinario non viene nemmeno corrisposta in nero, ma sostituita dai buoni pasti che NON RAPPRESENTANO uno strumento di pagamento.

Strumenti legali da adottare

Tutti gli straordinari devono essere inseriti in busta paga e non sostituiti dai buoni pasto, in quanto se vi viene consegnata una busta paga senza ore di straordinario si potrebbe incorrere per i datori di lavoro in una grossa sanzione.

La sanzione si aggira dai a 125 a 770 euro, e per la mancata maggiorazione si aggiunge da 25 a 254 euro.