Fa la comparsa in un film per 77€ netti: l’INPS gli congela 19.000€ di pensione | Per questo errore ti impalano vivo

Attenzione a questo comune errore che vi potrebbe far perdere la pensione in un batter d’occhio: ecco di che si tratta

I nostri lettori sempre ben interessati ad argomenti di attualità m soprattutto a quelli economici-finanziari, sono al centro dell’attenzione proprio per via di un errore comune che potrebbe arrecare un danno ingente a chi attende una pensione. Ma nel corso dell’articolo in questione, infatti, andremo ad analizzare tutti i principali punti che lasciano senza parole gli utenti: i dettagli e le curiosità.

Oggigiorno, la società corre veloce così come alcune leggi ed errori che si possono commettere senza saperli ma che sono sempre più frequenti. Errare è umano, dice un detto, ma perseverare è diabolico; proprio per questo, esistono diverse leggi che tutelano i cittadini ed altre, invece, che se non si conoscono possono addirittura farli rischiare che la pensione sia sospesa e che, quindi, non si riceve più ogni mese.

Ovviamente i casi sono specifici e avvengono per alcune ragioni che bisogna conoscere in maniera dettagliata proprio per evitare di avere sorprese a fine mese. Negli anni, siamo stati sempre dalla parte dei nostri lettori e continuiamo a farlo; proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di approfondire i casi in cui la pensione potrebbe essere sospesa.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo e il motivo per cui questo possa accadere.

Pensione, questa potrebbe essere sospesa: ecco quando e perché

Uno dei motivi che ha accomunato l’ultimo periodo dei contribuenti sono state proprio le vicissitudini analizzate dall’INPS che hanno visto alcuni contribuenti dire addio alle proprie pensioni con il conseguente obbligo di restituire le somme percepite a tale titolo nel corso dell’anno.

Una vicenda che ha scosso l’intera comunità è proprio quella di un cittadino che è andato in pensione con Quota 100 e, dopo aver lavorato un solo giorno per una comparsa in un film ricevendo non meno che 77 euro, si è visto sospendere la pensione per i restanti mesi dell’anno, oltre a dover restituire tutte le mensilità già percepite nello stesso anno: stiamo parlando di circa 19.000 euro totali. Quello che viene messo in evidenza sono le somme sproporzionate tra quello che si guadagna e quanto sarebbe stato erogato nelle prestazioni lavorative.

Cosa dice la normativa vigente

Come si legge nel portale dell’INPS con una normativa sul relativo portale il 30.01.2024, si spiega quali sono i casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi di lavoro.

Si legge: “in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e recuperare le mensilità pagate indebitamente”.