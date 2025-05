Lo faccio sempre in estate: rivesti il freezer con questa pellicola, ti consuma la metà e risolvi un problema enorme | Lo farai sempre

Basta inserire uno dei prodotti culinari più comuni nel congelatore per evitare di sborsare centinaia di euro all’anno.

Al giorno gran parte dei congelatori vantano dimensioni notevoli, e ciò si traduce in un consumo maggiore di energia. Questo ovviamente fa in modo che le bollette elettriche lievitino a dismisura, portando milioni di italiani a sborsare molti più soldi del previsto.

Per non parlare del fatto che negli ultimi mesi si è assistito ad un sostanzioso incremento di beni e servizi, esacerbando quindi una situazione alquanto precaria, almeno da un punto di vista finanziario. A volte però basta ricorrere a qualche soluzione casalinga per riuscire a risparmiare.

Proprio così. Oggi vi sveliamo un trucchetto semplice ma super efficace che potete utilizzare con il vostro congelatore di casa, che permetterà in poco tempo di sprecare meno energia, evitando quindi di spendere fiori di quattrini per le bollette. Tutto ciò che vi serve è della carta d’alluminio.

Il foglio d’alluminio aiuta a economizzare

Ebbene sì, la carta d’alluminio può rivelarsi una vera e propria manna dal cielo in materia di risparmio energetico ed economico. Si tratta di un metodo che pochi ancora conoscono, ma da ora siamo sicuri che lo adotterete anche voi. Il freezer, come ben sappiamo, è uno degli elettrodomestici più indispensabili e come tale va trattato, tuttavia è anche tra i più costosi.

Ed è qui che entra in gioco il foglio d’alluminio, uno dei prodotti più utilizzati in cucina, sia durante la cottura che per questioni di conservazione degli alimenti. Insomma, oramai è diventato indispensabile. Ma scopriamo insieme come sfruttarlo per spendere meno.

Lo sbrinamento del freezer con il foglio d’alluminio

Il foglio di alluminio ha una funzione inaspettata, soprattutto se lo mettiamo nel congelatore. Quale? Semplice, lo sbrinamento dell’elettrodomestico. Chi lo ha fatto, sa bene che si tratta di una operazione lunga e complicata, ma deve essere eseguita regolarmente per garantire una migliore conservazione degli alimenti. Non solo, così facendo si consuma meno elettricità.

Per quanto riguarda il procedimento, innanzitutto è fondamentale spegnere il freezer e svuotarlo di tutti gli alimenti. Quindi afferrate un foglio di alluminio e inserito all’interno, assicurandovi di coprire tutti i lati. A questo punto non vi resta che rimettere dentro il cibo congelato e aspettare che l’alluminio faccia effetto. Il ghiaccio si staccherà e si depositerà su di esso e, una volta rimosso, il vostro freezer sarà pulito e splendente!