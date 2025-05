Tagliatelle bastarde, polenta incatenata, cinghiale a volontà e testaroli: non ti fai mancare nulla a Fivizzano | Lo street food più unto della Toscana è qui

Se ami il cibo tipico della Toscana come Tagliatelle, polenta e cinghiale, allora questo è l’evento che non puoi perderti: i dettagli

Molto spesso i nostri lettori appassionati di cibi tipici da scoprire se vanno fuori o in un posto totalmente nuovo, vorrebbero conoscere gli street food di alcune Regioni italiane che fanno la differenza. In questo articolo, abbiamo deciso di accontentarvi parlandovi di un evento che possa fare al caso vostro proprio in Toscana: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e come potrebbe fare la differenza al vostro gusto e palato.

Il bello di alcune Regioni è la naturalezza con cui si unisce gusto, sapori, tradizioni e cultura con pochissimo ed è proprio per questo che non possiamo non citare la Regione Toscana. Qui, come tante altre Regioni d’Italia regnano le tradizioni antichissime che vanno scoperte dagli appassionati non solo di arte e cultura, ma anche di cibo o di punti di forza che animano la nostra vita.

Proprio per questo, abbiamo deciso di andare a parlare di una Rassegna di Sapori che da qualche anno a questa parte lascia il segno e strega proprio tutti i partecipanti. Gli amanti degli eventi e degli street food, possono davvero fare la differenza scoprendo piatti tradizionali ma rivisitati dai migliori chef della Regione che possono essere davvero oggetto di curiosità.

In questo articolo, infatti, vi parleremo proprio di un evento che ha raggiunto la 22 esima edizione ed è organizzata proprio dal Comune di Fivizzano: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Sapori, la rassegna che non puoi perderti: ecco di che si tratta

Una delle manifestazioni famosissime in Italia che è davvero interessante per gli amanti del food e dello street food è proprio quella che si svolge nella provincia di Massa-Carrara, dei prodotti del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

La rassegna è davvero molto famosa proprio perché si trovano prodotti locali tipici della Lunigiana e si possono conoscere gli antichi mestieri e all’artigianato. In questo momento storico, inoltre, la manifestazione dedica anche l’attenzione ai temi del biologico, dell’ecosostenibilità, della biodiversità ed ad altre tematiche ecologiste.

Ecco da chi è organizzato l’evento

Moltissimi ci chiedono da chi vengono organizzati questi eventi così importanti e, proprio per questo, abbiamo deciso di spiegarvi chi c’è dietro ogni manifestazione. In un ruolo specifico ossia quello del direttore vi è proprio l’Ufficiale Paolo Grassi.

A seguire, vi sono tantissimi artigiani che ne fanno parte con i loro banchetti come ad esempio la Pizzeria Wladimir, gli arrosticini di pecora a cura di Azienda Il Italy e, ancora, Panino con porchetta a cura del Massero.