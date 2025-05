Maxi Assunzioni Massa-Carrara: oltre 300 posizioni aperte | Come candidarsi

Boom di assunzioni nella provincia di Massa-Carrara: ecco le posizioni ricercate e come accedere alle selezioni dei lavori a tempo indeterminato.

Buone notizie per il territorio della Versilia e delle Alpi Apuane, e in particolare per la provincia di Massa-Carrara: secondo recenti statistiche, il mercato del lavoro sta recuperando dinamismo, e l’offerta occupazionale si presenta sempre più diversificata e in crescita.

Il tasso di occupazione, inoltre, ha superato persino i livelli pre-Covid, con un incremento del +2,8% rispetto al 2023 e un tasso di disoccupazione sceso al 3,9%, ben inferiore alla media nazionale, che si attesta al 6,7%.

Massa-Carrara si distingue per un’economia eterogenea, che combina settori tradizionali con l’innovazione e opportunità emergenti, con una forte vocazione per l’industria, il turismo e l’agroalimentare, e negli ultimi giorni i Centri per l’Impiego della Regione Toscana hanno pubblicato circa 330 offerte di lavoro negli ambiti più disparati.

Ecco come accedervi: il posto a tempo indeterminato è finalmente a portata di click.

I settori più fiorenti nella provincia di Massa-Carrara

Il settore lapideo, legato all’estrazione e alla lavorazione del marmo, rappresenta il cuore dell’economia locale, con circa il 75% delle imprese concentrate nella zona costiera. Ed è proprio in questo settore che lavorano numerose imprese specializzate, come operai, tecnici e magazzinieri col patentino per il muletto.

Allo stesso modo, anche il turismo offre numerose opportunità in strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali, specialmente a Marina di Massa e nell’area delle Alpi Apuane. Idem per il settore nautico e l’agroalimentare, ambiti in cui la ricerca di professionisti nella logistica e nella produzione è costante. Negli ultimi giorni c’è un nuovo boom di assunzioni, come si evince dal sito lavoro.regione.toscana.it, circa 330 proposte per lavori a tempo indeterminato.

Le figure più ricercate

Come anticipato, il boom di assunzioni riguarda in particolar modo la provincia di Massa-Carrara, e tra le figure più ricercate vi sono impiegati, gommisti, saldatori e autisti, con annunci che si estendono anche alle vicine province di La Spezia e Lucca, sia per quanto riguarda i ruoli tecnici che le professioni amministrative e commerciali.

Resta inoltre costante la richiesta in campo sanitario, con nuove opportunità per infermieri e operatori socio-sanitari in vista dell’agognato potenziamento del comparto medico regionale. Per accedere alle selezioni, basta accedere al succitato sito , inserire la mansione per cui si intende pubblicare la candidatura, la tipologia di contratto cui si aspira e la zona di riferimento.