Provincia Massa-Carrara: 543mila euro di risorse per strade e sicurezza

La Provincia di Massa-Carrara ha recentemente approvato una variazione di bilancio che mette a disposizione 543mila euro per una serie di lavori sulla viabilità stradale e sull’edilizia scolastica.

Il corposo investimento risponde alle esigenze più urgenti del territorio apuano, che da tempo richiede nuovi interventi strutturali per migliorare la sicurezza di conducenti e ciclisti, nonché la condizione degli edifici didattici.

Con questi fondi, Massa-Carrara potrà guardare con maggiore fiducia al futuro, puntando su reti e impianti più moderni e performanti con occhio di riguardo per il benessere della collettività e del florido comparto turistico.

Ecco come verranno ripartite le nuove risorse per il territorio.

Viabilità: più sicurezza e manutenzione

Gran parte dei fondi stanziati, circa 266mila euro, sarà destinata alla manutenzione delle strade provinciali 4 di Antona e 5 della Bassa Tambura, nel Comune di Massa. Qui verranno consolidate le scarpate di monte grazie a rete corticali e barriere paramassi, stabilizzando il versante e riducendo il rischio di frane.

Inoltre, 132mila euro verranno impiegati per la manutenzione straordinaria delle barriere lungo la strada provinciale di Sassalbo, nel Comune di Fivizzano. Un altro intervento di cruciale importanza riguarda la curva del Biancolino lungo la strada provinciale 4 di Ancona, operazione che richiederà 145mila euro per il secondo lotto di lavori, e che prevede anche la messa in sicurezza del versante di monte con micropali, in modo da prevenire i potenziali cedimenti strutturali e garantire così una circolazione più fluida e sicura.



Edilizia: il focus sulle scuole

L’Istituto Zaccagna di Carrara sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che argineranno finalmente la problematica della infiltrazioni sul tetto, un intervento di 131mila euro che punta a migliorare anche le condizioni generali dell’edificio a beneficio di insegnanti, studenti e del personale scolastico.

La portata complessiva degli interventi sarà di 395mila euro, cifra che nel bilancio di previsione era stata fissata a 250mila euro, e che è stata raggiunta grazie all’Ordinanza Commissariale contro il dissesto idrogeologico della Regione Toscana del 10 aprile 2025.