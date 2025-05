Arcipelago toscano: il divieto è tassativo, se non hai prenotato a marzo non puoi andare | Ad agosto ti salta la vacanza

Attenzione a viaggiare nell’ arcipelago toscano: se no hai prenotato a marzo, è vietato andarci; ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori sono sempre in vena di andare alla ricerca di posti mai visti prima che possono fare la differenza nella loro vita. Proprio per questo, basterebbe visitare delle isole nell’arcipelago toscano che sono davvero incredibilmente meravigliose. In questo articolo, infatti, abbiamo deciso di approfondire un dettaglio che potrebbe sfuggirvi ma è necessario per l vostro viaggio: andiamo a vedere di che si tratta e quali sono i dettagli che non possono assolutamente mancare.

Negli anni, la cosa più bella da fare soprattutto nel caso in cui non fosse stato possibile farlo in tempi passati, moltissimi dei nostri utenti amano viaggiare e scoprire nuovi posti che possono fare la differenza soprattutto dopo una giornata e un periodo di routine quotidiana davvero intensa senza, però, allontanatesi da casa.

Sebbene vi abbiamo parlato di alcuni posti davvero interessanti all’estero, oggi abbiamo deciso di approfondire uno in particolare nell’arcipelago toscano che, sta subendo, dei cambiamenti soprattutto sulle prenotazioni che hanno lasciato il segno soprattutto in quest’ultimo periodo.

Andiamo a vedere di che si tratta con tutti i dettagli e le curiosità necessari da conoscere per quest’isola in particolare: parliamo proprio dell’isola di Montecristo.

Isola di Montecristo, ecco i dettagli da conoscere

Molto spesso ci chiedete di darvi degli aggiornamenti per alcune mete turistiche soprattutto nella Regione Toscana. Abbiamo deciso di approfondire il capitolo dell’Isola di Montecristo, meravigliosa meta dell’Arcipelago Toscano e del Mar Tirreno, un luogo straordinario e fragile dal punto di vista ambientale, ma che richiede rispetto di specifiche regole di comportamento e modalità organizzative gestite dall’Ente Parco, in accordo con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica.

Nonostante tutto, quest’isola, infatti, rappresenta una riserva naturale Biogenetica diplomata dal Consiglio d’Europa nel 1988, presidiata anche al Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica ed è inserita nel perimetro sia del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sia della Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” nell’ambito del programma UNESCO. L’isola, in realtà, rappresenta la quarta isola in ordine di grandezza nell’Arcipelago Toscano con una superficie di 10, 4 kmq ed è la più lontana dalla costa continentale da cui dista circa 63 km.

Cosa sapere prima di visitare l’isola

Ci sono delle regole ben definite prima di visitare l’isola e, tra queste, vi è il divieto di balneazione, non è presente un presidio medico sull’isola e no è consentito l’accesso ai minori di 12 anni.

Il calendario delle visite per il 2025 prevede 23 giornate per un totale di 1725 persone. Di questi poti cui è possibile prenotare solo online, 100 posti sono riservati ai residenti nei Comuni delle isole dell’Arcipelago Toscano. Ogni visitatore deve attenersi alle regole previste dai Carabinieri forestali e dalla guida.