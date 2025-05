Ma quale Bali, queste cascate cristalline distano 30 minuti da casa tua | Acqua turchese e verde smeraldo, c’è pure lo scivolo

Nel cuore della Toscana si nascondono delle sorgenti d’acqua paradisiache, dove poter trascorrere qualche ora di puro relax.

Per ammirare e godersi le cascate più affascinanti e limpide del Bel Paese, non occorre fare molta strada. Questa volta infatti ci troviamo nella natura sconfinata della Toscana, che oltre a vantare alcune delle attrazioni turistiche più famose, ospita anche delle memorabili piscine naturali.

Spostandosi verso la zona nord-occidentale della Regione, si può raggiungere la Versilia, dove si trovano le pozze di Malbacco, meglio conosciute come le cascate di Malbacco, immerse nel verde della campagna lucchese.

Negli anni questa oasi spettacolare è diventata sempre più popolare, arrivando a ricevere regolarmente decine e decine di turisti. Del resto, il paesaggio è in grado di offrire emozioni uniche e indescrivibili, complice il relax e la tranquillità che caratterizzano il luogo.

Alla scoperta delle cascate di Malbacco

Le cascate di Malbacco si possono raggiungere attraverso cinque sentieri differenti. Si comincia dalla Desiata, si prosegue poi per il Fosso del Monte e il Fosso di Rimone. Dopodiché si arriva a Cappello e si conclude con Le Ruote.

Durante questa esperienza naturale, avrete modo di passare davanti ad uno dei luoghi più belli delle Cascate di Malbacco. Si tratta dello scivolo naturale, una mini cascata acquatica che precipita in un’acqua super turchese e cristallina, nella quale è possibile immergersi e godere della sua freschezza e della sua limpidezza.

Perché scegliere le cascate di Malbacco

Le cascate toscane sono perfette per trascorrere una giornata all’aperto e vivere appieno l’atmosfera naturale di cui ci si circonda. Chi di noi infatti non desidera allontanarsi, almeno per un po’, dal tram tram quotidiano per rilassarsi a sufficienza e riprendere così con la solita ruotine? Ecco, le cascate di Malbacco rappresentano il luogo ideale per farlo, e magari potete passare questo tempo in compagnia di persone a voi care, rendere la giornata ancora più piacevole e memorabile.

Per raggiungere le meravigliose piscine naturali, bisogna attraversare alcuni borghi della zona, tra cui Seravezza e Riomagno, per raggiungere la destinazione finale di Malbacco. All’ingresso, appena oltrepassato il cartello, è situato il primo parcheggio, vicino al quale is trovano le prime cascate. Proseguendo a piedi lungo la strada si giungerà anche alle altre, che si estendono per circa 2 km.