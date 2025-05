Ne lascio sempre una pallina in macchina: un foglio di stagnola e la macchina ti dura 5 anni in più | Lo sanno solo i carrozzieri

E’ sufficiente ricorrere ad un po’ di stagnola per far tornare la propria vettura al suo vecchio splendore: è un metodo infallibile.

Sembra banale ripeterlo, ma come si dice spesso in questi casi, repetita iuvant (le cose ripetute aiutano): è molto importante prendersi cura della propria auto, soprattutto da un punto di vista meccanico. Non è un caso infatti che questa tipologia di veicoli richieda controlli frequenti.

In questo modo è possibile preservare la propria incolumità quando ci si trova al volante, così come quella dei passeggeri e di tutti coloro che is trovano nelle vicinanze. Oltre alla parte tecnica, è consigliabile prestare attenzione anche agli elementi più estetici, specialmente se cromati, in quanto con il tempo tendono ad arrugginirsi.

Ma a questo problema arriva in soccorso un trucchetto casalingo semplice ma molto efficace. Basta recarsi in cucina e afferrare uno dei prodotti più utilizzati: un foglio di alluminio. Ma scopriamo come adoperarlo per ottenere il miglior risultato.

La qualità nascosta della stagnola

Diverse parti dell’auto presentano il cromo, che viene utilizzato come rivestimento per la cromatura. Però, il lato negativo di questo metallo è rappresentato dalla sua propensione all’arrugginimento. Ma a ciò si può rimediare con un po’ di stagnola.

Nonostante i suoi utilizzi più noti nell’ambito gastronomico, questo prodotto è perfetto per riportare la cromatura al suo vecchio splendore. Ma perché si consiglia di ricorrere ad un foglio di alluminio? Semplice, il suddetto è più morbido dell’acciaio e quindi non graffia la superficie. In secondo luogo, leviga la superficie cromata fino a renderla brillante.

Come l’alluminio per rimuovere la ruggine

Per eliminare la ruggine dagli elementi cromati iniziate tagliando il foglio di alluminio in piccoli quadrati, circa 7X7 cm e poi appallottolateli. Dopo aver pulito la superficie per rimuovere lo sporco, immergete uno dei quadratini in acqua salata o in alternativa spruzzatelo d’acqua spargendola sulla superficie del foglio. A questo punto passate il quadrato bagnato sulla cromatura arrugginita. Cominciate a strofinare assicurandovi però di non usare troppa forza. Man mano si sentirà che la superficie diventa sempre più liscia e si noterà la formazione di una pasta marrone chiaro. Questo non è altro che il lucido risultante dalla reazione chimica.

Quando la superficie è bella e liscia e l’avete lucidata, prendete un panno pulito e togliete il lucido. Una volta terminata la pulizia dell’oggetto, è necessario coprire la superficie per proteggerla dagli agenti atmosferici. A questo proposito si suggerisce di optare per una piccola quantità di lucidante per cromo. E voilà, la cromatura è tornata come nuova!