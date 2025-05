“Non ha rinnovato il libretto, sono 400€” – Passa la nuova ordinanza: sarà come per la patente | Presentati subito in Motorizzazione

Attenzione a questo problema che sta causando moltissime sanzioni: ecco cosa devi sapere, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso siamo di fronte a problemi che riguardano la nostra società ma soprattutto nell’ambito della patente e di tutto ciò che ne concerne. Proprio per questo, si fa riferimento ad alcuni punti salienti che se sconosciuti ti fanno rischiare grosso soprattutto in ambito di sanzioni relative al Codice della strada: andiamo a vedere insieme cosa potrebbe accadere, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Nel corso degli anni, il Codice della strada soprattutto nell’ultimo anno, il 2025, ha inserito delle regole molto restrittive circa alcuni criteri divenuti molto severi come la guida in stato d’ebrezza, il limite d’alcool che è quasi pari a 0 e molto altro ancora.

Proprio per questo, moltissimi cittadini si sentono maggiormente tutelati dal punto di vista delle regole anche se, devono fare molta attenzione a quelle che non si conoscono perché possono farti rischiare delle sanzioni davvero molto punitive e non affatto indifferenti che vanno ad incidere sul tuo patrimonio economico.

Nel prossimo paragrafo andremo ad approfondire una questione serissima che fa riferimento ad una nuova regola che punta sull’omologazione del gancio a traino: andiamo a vedere insieme di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Omologazione gancio traino: ecco cosa puoi rischiare se no fai attenzione

Molto spesso, soprattutto in questo periodo estivo, sono tantissimi gli automobilisti che hanno bisogno di un gancio a traino che serve per “attaccare” una roulotte o un carrello per il trasporto merci. Non tutti gli automobilisti lo vogliono immediatamente e, quindi, si potrebbe aggiungere in un secondo momento chiedendo l’omologazione che ad oggi risulta anche piuttosto agevole.

Questo, però, è molto preciso e delicato e può essere fatto solo da un team di esperti ne può certificare robustezza e sicurezza. Per evitare problemi, quindi, l’opzione del nuovo vi fornisce una serie di garanzie imparagonabili rispetto all’usato. La normativa, però, prevede l’aggiornamento del libretto di circolazione per montaggio e smontaggio del gancio da traino e tutta la documentazione da presentare al Dipartimento dei Trasporti Terrestri una folta documentazione.

Documentazione da presentare

La documentazione da presentare è molto precisa ed è la seguente:

la compilazione completa del modello TT2119 (reperibile presso gli appositi sportelli della Motorizzazione)

una dichiarazione di montaggio conforme alla normativa rilasciata dall’installatore

la scheda tecnica del gancio fornita dall’azienda costruttrice

una fotocopia della carta di circolazione e due versamenti, rispettivamente da 25 € e 14,62 €, per gli oneri di pratica

fotocopia della carta di circolazione