Indovinello livello extreme: ci sono un lupo, una capra e dei cavoli: come fa il contadino a trasportarli dall’altra parte del fiume?

E’ un detto ormai alquanto conosciuto nel Bel Paese, ma siete mai riusciti a trovare la soluzione e soprattutto la logica che c’è dietro?

Avete mai sentito la frase “salvare capra e cavoli”? Ebbene, come tanti popolari modi di dire, anche questo deriva da un antichissimo indovinello, che alcuni di voi avranno sicuramente udito almeno una volta nella vita.

Ma prima di scoprirlo, è giusto capire il reale significato. Con la suddetta espressione si fa riferimento alla risoluzione di una determinata situazione capace di rispondere a due esigenze che all’apparenza sembrano essere incompatibili l’una con l’altra.

Ma qual è la sua origine? In poche parole deriva da un gioco di logica che vede come protagonista un contadino, il quale deve trasportare dall’altra parte del fiume una capra, un cavolo e un lupo senza che la prima mangi il cavolo e senza che l’ultimo divori il ruminante.

C’era una volta un lupo, una capra e un cavolo

L’indovinello è impostato come segue: il contadino deve trasportare da una sponda all’altra del fiume, un lupo, una capra e un cavolo, ma viaggiando su una piccola imbarcazione riesce a portare con sé solo una di queste cose alla volta.

Il problema è che il lupo non può rimanere con la capra, che a sua volta non può stare insieme al cavolo in quanto uno dei due verrebbe mangiato. E allora come può il contadino portare in salvo tutti e tre? Per questo indovinello c’è un’unica soluzione.

La soluzione

I passaggi da seguire per risolvere questo enigmatico indovinello sono semplici ed intuitivi. Il contadino non deve fare altro che prendere inizialmente la capra e portarla dall’altra parte del fiume. Quindi torna indietro e prende il cavolo.

Arrivato a destinazione riporta indietro il ruminante e nel frattempo prende il lupo e lo trasporta nella sponda dove è già presente il cavolo. A questo punto torna a prendere la capra per trasportarla sull’altra sponda. Intuitivamente queste sono le uniche azioni che può compiere il contadino affinché si ritrovi tutti e tre sani e salvi. In questo indovinello infatti il lupo si nutre solo di carne, e ciò gli permette di rimanere insieme al cavolo.