La chiamano l’erba dell’immortalità: in pochissimi la conoscono ma ha dei benefici enormi | Piantala subito in balcone

C’è una pianta semi-sconosciuta che si distingue da tutte le altre per le sue notevoli proprietà benefiche.

Chiamata anche “erba dell’immortale” o “ginseng del Sud”, questa pianta vanta origini molto lontane, che arrivano addirittura al continente asiatico. Per l’esattezza nasce nella zona sud-est della Cina. Qui infatti cresce spontaneamente sul monte Fanjing, noto per il suo clima fresco-umido.

Nonostante non sia così diffusa tra i paesi europei, l’efficacia dei suoi benefici ha cominciato a farsi lentamente strada nel mondo occidentale. Questi ultimi infatti erano conosciuti sin dall’antichità, come dimostrato dal suo utilizzo già nel lontano 1300 a.C, durante la dinastia Ming.

Il suo soprannome deriva dalla medicina tradizionale cinese, che considera le foglie di questa pianta come un potente adattogeno come il ginseng. Stiamo parlando del Gynostemma pentaphyllum, appartenente sorprendentemente alla stessa famiglia delle angurie e dei cetrioli.

Le proprietà del Gynostemma pentaphyllum

La Gynostemma presenta numerose proprietà medicinali, come dimostrano diversi studi farmacologici condotti nel corso degli anni. Per esempio, ha grandi capacità antinfiammatorie, che permettono quindi di ridurre il dolore causato da malattie croniche o autoimmuni. Come accennato in precedenza, si tratta di una pianta adattogena, e questo si traduce in un incremento della resistenza e delle difese dell’organismo, stimolandolo a reagire positivamente alle situazioni di stress.

La Gynostemma inoltre è un immunostimolante, ed è quindi in grado di migliorare la risposta immunitaria dell’organismo agli agenti esterni e all’attacco di virus e batteri. A sorpresa, la suddetta pianta ha anche proprietà anti-age, grazie alla presenza dei gypenosidi, ovvero dei composti chimici naturali capaci di contrastare i radicali liberi. Come se non bastasse, quest’ultima riduce il colesterolo cattivo e i trigliceridi favorendo la riduzione dei livelli di grassi nel sangue e quindi dei depositi nei vasi sanguigni.

Altri benefici della pianta

La Gynostemma vanta anche altre proprietà utili per la salute. Infatti aiuta a combattere lo stress, riduce l’emicrania, aumenta la funzionalità epatica nei pazienti affetti da malattie del fegato, combatte i disturbi gastrointestinali, migliora la memoria e le funzioni cerebrali e perfino le prestazioni sessuali.

Non è tutto perché può controllare la glicemia delle persone affette da diabete, così come ridurre la crescita e la diffusione delle cellule tumorali. Si ricorda che di questa pianta si utilizzano le foglie, che possono essere consumate fresche, da sole, utilizzate alle insalate o negli infusi. In questo caso, per prepararne uno è necessario procurarsi 8-9 foglie fresche da poi lasciare in infusione in una tazza d’acqua bollente per 10 minuti. Poi basta filtrarlo e berlo.