Nuovo CdS – “Aveva tempo fino al 15 maggio”, ora sono 1600€ se hai saltato l’appuntamento | In pochissimi lo hanno fatto

Fai attenzione a questa nuova scadenza che ti fa rischiare una multa fino a 1600 euro: ecco cosa sta cambiando

Molto spesso i nostri lettori si mostrano sempre aperti a nuove conoscenze ma anche a nuove regole che non conoscono e che farebbero bene ad approfondire per evitare di incorrere a sanzioni che svuotano letteralmente il portafoglio. Proprio per questo, in questo articolo, andremo ad analizzare un famoso punto importantissimo che riguarda la tua auto che, se non si compie, si rischia grosso soprattutto in termini economici: andiamo a vedere insieme cosa riguarda, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole.

La società moderna, soprattutto nell’ultimo periodo, ha sempre voglia di cambiare regole ma anche di approfondirle e, per stare al passo, bisogna che ciascuno di noi sia sempre ben informato. Proprio per questo, ci sono delle pratiche che se compiute in maniera logica e interessante vi possono tornare utili per evitare di incorrere in sanzioni.

Circa il fenomeno delle auto, esistono delle regole che vanno rispettate e, una di queste, è proprio il famoso cambio di pneumatici che si fa, come tutti sanno, con l’arrivo della primavera. La normativa, infatti, prevede che entro il 15 maggio gli automobilisti debbano sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi, salvo il caso di gomme “quattro stagioni” o per altri codici di velocità.

Andiamo ad approfondire la questione nel prossimo paragrafo soprattutto per chi non l’ha ancora fatto e rischia davvero grosso senza essere necessariamente informato: ecco cosa è successo, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Cambio pneumatici: se non l’hai fatto ecco cosa rischi

Negli anni, siamo soliti parlarvi sempre della vita delle nostre auto ma non abbiamo approfondito il fenomeno cambio dei pneumatici che deve essere fatto in un certo lasso di tempo. In Italia, il Codice della strada regolamenta l’uso dei pneumatici su strada e, secondo la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chi ha montato i pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quanto indicato sul libretto era obbligato a procedere entro il 15 maggio.

Infatti, le sanzioni per chi non ha compiuto questo cambiamento sono davvero dietro l’angolo: si parte da €422 a €1.695, con possibile ritiro della carta di circolazione. In caso di incidente, inoltre, l’assicurazione potrebbe rivalersi sull’automobilista.

Controllo da fare per le gomme

Oltre la finestra temporale del cambio dei pneumatici che va dal 15 aprile al 15 maggio,è anche importante efettuare questo tipo di controlli in maniera consona e specifica.

Infatti, bisogna controllare:

Stato del battistrada: la profondità minima legale è di 1,6 mm

Pressione: va adeguata ai valori indicati dal costruttore

Equilibratura e convergenza

Valvole e cerchi: controllare che non ci siano perdite