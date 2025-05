ADDIO IMU – Da ora la scarichi tutta nel 730, il regalo poco prima dell’estate | Ti rimborsano tutto

IMU, puoi dire addio perché da ora scarichi tutto direttamente nel 730: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso il pubblico rimane sempre più sconcertato circa le nuove curiosità che avvengono nel mondo economico-finanziario odierno ma anche di tutto quello che concerne circa il 730 e le pratiche relative ad un’altra tassa che risulta tra le più importanti: stiamo parlando proprio dell’IMU. Propri per questo, visto le regole che cambiano notevolmente, abbiamo deciso di approfondire la questione in questo nostro articolo spiegandoti cosa in realtà sta succedendo.

In un periodo storico dove quello che concerne tasse e contributi viene approfondito e studiato da moltissimi, ma senza un risultato che possa giovare i contribuenti, andare ad approfondire delle questioni che riguardano alcune tasse sugli immobili, sarebbe un modo per far si che tutti sappiamo cosa fare e quali sono le tasse che potrebbero essere anche non pagate.

Oggigiorno, tantissimi giovani si avvicinano all’acquisto di una prima casa e, proprio per questo, non pagano la cosiddetta tassa più importante: l’IMU. Ma per chi, invece, non risulta prima casa cosa succede? Sta cambiando qualcosa? Ed è proprio questa la domanda per cui cerchiamo delle risposte e abbiamo deciso di darvele nel corso dell’approfondimento di questo articolo.

Andiamo proprio a vedere nel prossimo paragrafo cosa sta cambiando: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole.

Addio IMU, cosa sta cambiando in questo periodo: tutta la verità

Non tutti lo sanno e ne sono a conoscenza, ma nel 2024 è stato deciso che l’IMU è deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni per gli immobili strumentali. La deducibilità, su questa tassa ha subito diverse modifiche tra cui: il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2018- l’IMU sugli immobili strumentali è stata deducibile nella misura del 50%; in seguito, il periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 è stato aumentato del 60% e, infine, il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021 è stato deducibile al 100%.

Nel 2024, l’IMU sugli immobili strumentali continua ad essere deducibile al 100% e questa misura è stata decisa dal Governo per garantire una maggiore equità fiscale e sostenere le imprese e i lavoratori autonomi sempre con rispetto alle normative vigenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Deducibilità per cassa e competenza: cosa cambia

Quando si parla di deducibilità per cassa, indica che l’imposta è deducibile nell’anno in cui viene effettivamente pagata, mentre nella deducibilità per competenza l’imposta è deducibile nell’anno a cui essa si riferisce.

Solitamente quello che viene applicato è quello di cassa ed è stato applicato dalle norme vigenti e dalle istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarativi.