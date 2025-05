SUICIDIO INPS – Approvato il sistema danese: in pensione quando tiri le cuoia | Addio nipotini, muori lavorando

La nuova riforma pensionistica ha sollevato non poche polemico: ecco a quale età è consentito lasciare il proprio impiego.

Andare in pensione oramai è diventato un vero e proprio miraggio, soprattutto per le giovani generazioni, che a differenza dei più anziani, si vedono costrette a dover lavorare decenni senza ricevere alcun ritorno di natura economica da parte dello Stato.

Mentre alcuni paesi, inclusa l’Italia, sta pensando di implementare nuovi leggi per incrementare l’età pensionabile, altri lo hanno già fatto. Tra questi troviamo la Danimarca, che da ora può vantare quella più alta al mondo.

Questo è ciò che hanno sottolineato i dati di diverse organizzazioni globali, come quella per la cooperazione e lo sviluppo economico. Tale novità significa che tra pochi anni, i lavoratori danesi si vedranno costretti a lavorare oltre i 67 anni stabiliti con la vecchia legge.

L’età pensionabile più alta al mondo

Dal 2006 l’età pensionabile della Danimarca è legata all’aspettativa di vita, che nel tempo è cresciuta. Basti pensare che tra il 2000 e il 2019 si è passati da 67 e 73 anni e le Nazioni Unite prevedono che entro il 2050 sei persone su dieci sarà over 65. Questo ha portato il governo del noto paese scandinavo a modificare l’età minima con cui poter andare in pensione.

Anche se al momento è ferma a 67 anni, nel 2030 salirà a 68 anni, mentre nel 2035 arriverà a 69. La legge appena approvata stabilisce invece che dal 2040 tutti i dipendenti potranno ricevere la pensione a partire dai 70 anni. Questa soglia si applicherà a tutte le persone nate dopo il 31 dicembre 1970.

Le critiche

La decisione del governo ha sollevato molte polemiche, non solo nel paese ma anche in tutta Europa. Uno dei cittadini danesi ha espresso tutta la sua rabbia ai media locali nei confronti della nuova legge: “Lavoriamo senza sosta”, aggiungendo come la riforma sia “irrazionale” perché non fa distinzione tra chi svolge lavori amministrativi e chi svolge lavori fisicamente impegnativi.

Ha poi affermato: “Ho pagato le tasse per tutta la vita. Dovrei anche avere il tempo di passare con i miei figli e nipoti”. I sindacati danesi hanno espresso opinioni simili: “La Danimarca ha un’economia sana, ma la sua età pensionabile è la più alta dell’UE… un’età pensionabile più alta significa che le persone perderanno il diritto a una vita dignitosa durante la vecchiaia”. A questo punto bisogna capire se ache altri paesi, inclusa l’Italia, siano intenzionati a seguire l’esempio della Danimarca.