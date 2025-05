ULTIM’ORA SALVINI – Esaurito il budget, risorse azzerate per tappare le buche | “Arrangiatevi e guidate a zigzag”, prima il Ponte

Sono finite le risorse per tappare tutte le buche sulle strade, ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso il mondo va sempre più veloce e vi sono dei temi delicatissimi che fanno parte della sfera economico-finanziaria che possono interessare alla collettività soprattutto se si tratta di problemi tecnici proprio sulle strade. Negli anni, infatti, il Governo Meloni ha sempre lavorato per il mantenimento e tutto ciò che ne concerne, anche se ultimamente, Salvini ha lanciato una bomba che lascia davvero tutti senza parole: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

I problemi però nelle varie città italiane sono davvero tantissimi e ad intervenire la maggior parte delle volte è sempre il Governo che, deve fare i conti con una realtà che non è sicuramente immaginaria ma reale e, tra questi, vi sono le buche che creano spesso intoppi ed incidenti, strade rovinate e molto altro che chiede una manutenzione costante.

Proprio per questo per anni, il Governo si è messo dinnanzi a questo problema tecnico cercando di analizzarlo da cima a fondo, fino a che adesso, Salvini, Ministro delle infrastrutture, non ha scelto di dire addio ai fondi.

Andiamo, però, a capirci qualcosa di più nel corso di questo nostro articolo: tutti i dettagli e le curiosità che ci lasciano senza parole.

Salvini, addio alla manutenzione: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso ci si affida nelle mani sbagliate come si suol dire e, per questo, si combatte per l’addio alla manutenzione voluto da Salvini nella Regione Piemonte la cui rete stradale, già malandata in molti punti, rischia di diventare critica per la stessa sicurezza di chi guida, per finanziaria il Ponte sulla Stretto di Messina.

Gli enti come Upi Piemonte, Ance Piemonte-Valle d’Aosta e Confindustria Piemonte, esprimono una profonda preoccupazione: “per la drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, come certificato dai dati ufficiali elaborati dall’Unione delle Province d’Italia”. Il Piemonte, nell’ultimo periodo, è tra le regioni più colpite: tra il 2025 e il 2028 subirà tagli per oltre 54,6 milioni di euro, pari al 48% delle risorse.

Dichiarazione e preoccupazione

Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte Valle d’Aosta ha commentato il tutto affermando: “La scelta mette a rischio la sicurezza delle nostre strade e blocca interventi strategici programmati e per quali è stata fatta la progettazione, quindi pronti da mettere in cantiere. Colpire gli enti locali su un tema tanto delicato significa fermare la modernizzazione delle infrastrutture e disattendere la fiducia costruita con i fondi del Pnrr”.

Chiara Gribaudo, piemontese e vicepresidente nazionale del Pd, lo definisce “un colpo di mano con cui Salvini ha cancellato 385 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali e metropolitane. Una decisione gravissima, che mette a rischio la sicurezza della cittadinanza, isola interi territori e penalizza le imprese locali. Altro che ‘Italia veloce’: questo governo sta fermando il Paese con tagli insensati”.