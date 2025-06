UFFICIALE SALVINI – Spillo obbligatorio nel vano portaoggetti, se ti fermano e non lo mostri sono 340€ | Sanzione sicura

Novità sul fronte auto e politico, se non hai questo oggetto in macchina puoi rischiare una multa: ecco cosa sta succedendo

Il mondo e la nostra società corrono sempre molto veloce e stare al passo, alle volte, è davvero impossibile; proprio per questo, ci siamo noi che vi aiutiamo ad approfondire alcune tematiche come quelle previste per le auto e per le nuove sanzioni di cui non siete a conoscenza, nella maniera più tranquilla possibile ma soprattutto da evitare velocemente. In questo articolo, infatti, andremo a parlare di un tema che potrebbe riguardare tutti e che vi fa rischiare sanzioni senza che ne siete a conoscenza: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Il mondo delle auto diventa sempre più affascinante per i tantissimi lettori che ci seguono e che amano scoprire nuove regole, nuovi modelli ma anche le novità previste dal Codice della strada che non fanno altro che diventare sempre più severe, soprattutto nel 2025.

Quello che siamo riusciti ad approfondire in questo articolo è proprio la questione che in tantissimi hanno sollevato ma che, ancora oggi, non è stata data una risposta certa e non si è capito cosa succede se non si eseguono perfettamente le regole: si sta parlando della propria auto sporca e trascurata.

Non è una cosa semplice: nel prossimo paragrafo, infatti, vi diremo cosa succede se avete la macchina sporca e che potete incorrere in un sanzione bella dura.

Auto sporca e trascurata: ecco cosa ti succede e cosa rischi

Con le nuove modifiche del Codice della strada, se dovessero trovarti con l’auto sporca, possono decidere di multarti senza troppi problemi. Sebbene l’auto è di proprietà privata e uno può tenerla come meglio crede, ci sono delle regole da rispettare soprattutto per la sicurezza della propria persona e delle altre che sono alla guida.

Secondo il Codice della strada, all’articolo 102, chi on pulisca l’auto può essere multato se non vengono rispettati gli obblighi di visibilità della targa in quanto deve essere chiaramente visibile e leggibile. Se la targa è coperta seppur parzialmente si rischia una sanzione che va da 42 a 173 euro. E, ancora, secondo l’articolo 79 del Codice della Strada, i veicoli devono essere mantenuti in efficienza e sicurezza, quindi se un auto sporca non da visibilità, la multa sale da 85 a 338 euro.

Puoi pulire la tua auto con uno spillo: la nuova tecnica

Secondo Blu Radio, oggi pulire la macchina è diventato un gioco da ragazzi soprattutto con questa nuova tecnica che consiste di utilizzare l’attrezzo per pulire i piccoli fori da cui fuoriesce l’acqua dal parabrezza.

Prima tieni il perno on cautela attraverso il foro, poi fai dei movimenti per rimuovere i rifiuti. Infine, dovresti eseguire il movimento con cautela.