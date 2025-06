UFFICIALE Agenzia delle Dogane – Lotteria supermercato: 25.000€ se presenti in cassa lo scontrino | Vinci fisso, non se la fila nessuno

La lotteria degli scontrini non si è mai fermata: ecco come partecipare e i premi in denaro che si possono vincere.

Sarebbe proprio bello recarsi al supermercato, fare la spesa e tornare a casa sapendo di aver vinto migliaia di euro, che finiranno direttamente sul proprio conto corrente. Ora tutto ciò potrebbe diventare realtà per molti italiani. Ma in che modo?

Semplice, con una iniziativa introdotta nel 2021 dal governo, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo del contante e incentivare i pagamenti elettronici. Il problema è che quest’ultima non è così conosciuta o magari se n’è sottovalutata la sua efficacia, e soprattutto la consistenza dei suoi premi.

Stiamo parlando della lotteria degli scontrini, grazie alla quale è possibile vincere un bel gruzzoletto. Proprio così. Basta semplicemente partecipare alle varie estrazioni che si tengono nel corso dell’anno. Ma scopriamo nel dettaglio come funzionano e quali sono le somme messe di denaro messe a disposizione dei consumatori.

Lotteria degli scontrini 2025: requisiti per partecipare

Per chi non avesse familiarità con la lotteria degli scontrini, bisognare sapere che le estrazioni avvengono settimanalmente (ogni giovedì), mensilmente (ogni secondo giovedì del mese) e annualmente (giugno). Sarà l’Agenzia delle Entrate a procedere alla selezione e alla scelta dei biglietti vincenti.

Possono però partecipare alla lotteria solo le persone che effettuano pagamenti con carta di credito/debito. Basta semplicemente fornire il proprio codice lotteria all’esercente (ottenibile tramite il sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Quest’ultimo finirà insieme a tutti i dati che il negozio presso cui è stato eseguito l’acquisto trasmetterà all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, procederà all’estrazione dei biglietti.

A quanto ammontano i premi

Ogni euro che viene speso corrisponde ad un biglietto virtuale, aumentando così le possibilità di vincita. C’è però un limite: si possono emettere un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti, a prescindere che l’importo sia pari o superiore a 1000 euro.

Questo significa che con 100 scontrini si possono ottenere 100 mila biglietti virtuali e via dicendo. Qualora la spesa sia inferiore ad un euro, se la cifra supera i 49 centesimi, verrà comunque emesso un biglietto. Ma veniamo ai premi. Per quanto riguarda quelli mensili, sono previste 10 estrazioni, ciascuna delle quali prevede una vincita di 100 mila euro. In quelle settimanali invece si possono portare a casa 25 mila euro alla volta, mentre il fortunato dall’estrazione annuale arriva ad aggiudicarsi la bellezza di 5 milioni di euro.