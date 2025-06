“Solo chi si affretta è sicuro di riceverlo”, avviso urgente INPS a tutti i pensionati | Se non sgarri a maggio cedolino doppio ad agosto

INPS, per le pensioni arrivano gli aumenti e può riceverla: ecco i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole

Molto spesso uno degli argomenti e dei temi che si fanno sempre più interessanti nell’ultimo periodo è proprio il tema delle pensioni. Proprio per questo, abbiamo deciso di darvi delle novità utili per il vostro percorso che possano puntare ad un a modifica sostanziale e ad un cambiamento che lascia tutti senza parole: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, il tema delle pensioni ha subito una forte e contrastante modifica e, proprio per questo, sono intervenuti diversi Ministri e il Governo Meloni in sé per affrontare eventuali modifiche. Se siamo pronti ad approfondire questo tema, è bene dire che non è tutto oro ciò che luccica, oltre che bisogna affrettarsi per far si che alcune risorse vengano approfondite e portate a conoscenza del singolo cittadino.

Moltissimi pensionati, nel corso del 2025, avranno il diritto di un presunto rimborso IRPEF dove, a far da punta di diamante potrebbe essere il fatto che ciascuno di voi ha versato più del dovuto.

Pensioni, la nuova stretta fa respirare i cittadini: ecco cosa sta succedendo

Nel corso di questo paragrafo, andremo ad approfondire delle modifiche per quei pensionati che lo scorso anno hanno versato più contributi del dovuto e hanno diritto al rimborso Tutto ciò è bene analizzarlo prima di inviare la documentazione della dichiarazione dei redditi, con modello 730/2025 o in alternativa con modello Redditi Pf.

Anche i pensionati rientrano tra le categorie di persone che possono inviare la dichiarazione dei redditi, ma solo per quelle he hanno sostenuto delle spese che possono essere portate in detrazione, riducendo così l’imposta dovuta e recuperando tutta. Proprio per questo ci colleghiamo al famoso conguaglio ossia il ricalcolo che può portare a un rimborso in favore del pensionato oppure a una trattenuta nel caso in cui l’imposta già versata nel 2024.

Cosa fare per ricevere il rimborso

Nel caso di chi invia il modello 730/2025 la regola vuole che il rimborso arrivi sul cedolino di pensione due mesi dopo e quindi il risultato viene comunicato all’Agenzia delle entrate.

Il calendario da tenere presente è il seguente:

entro il 15 giugno vengono comunicati i risultati finali delle dichiarazioni presentate entro il 31 maggio

il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;

il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio

il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto

il 2 ottobre, per quelle presentate dal 1° settembre al 2 ottobre.