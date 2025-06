CONCORSO MINISTERO DI GIUSTIZIA – Rimodulazione degli organici: 2800 posizioni urgenti, abolite le prove scritte | Basterà il diploma

A breve il Ministero della Giustizia renderà pubblico un maxi concorso per la selezione di nuove figure da inserire nel proprio organico.

Non capita spesso che uno dei ministeri italiani più importanti, in questo caso il Ministero della Giustizia, decida di incrementare il proprio organico, ma stando all’ultimo comunicato emesso dal suddetto, a breve succederà proprio questo.

Il Ministero si starebbe preparando alla pubblicazione di un bando finalizzato all’assunzione di 2800 dipendenti, che ricopriranno il ruolo di Cancellieri. Un’occasione dunque imperdibile, soprattutto per coloro che sono interessati ad approcciarsi al mondo giuridico.

Si tratta di un concorso molto atteso, complice il tempo trascorso dall’ultimo: correva l’anno 2020 quando il noto Ministero aveva messo a disposizione 2700 posti. Ma scopriamo insieme i requisiti necessari per partecipare e le modalità di selezione dei candidati.

Requisiti richiesti dal Ministero della Giustizia: ecco cosa aspettarsi basandosi sul concorso precedente

Sebbene il nuovo concorsa non sia stato pubblicato e quindi non si conoscano molti dettagli a riguardo, i requisiti per parteciparvi dovrebbero essere gli stessi, soprattutto quelli legati ai titoli di studio. In questo caso specifico, ci si può candidare solo se si è conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale.

Secondo quanto dichiarato da Viceministro di Stato Sisto, nel corso della selezione, verrà presa in considerazione anche l’esperienza dei partecipanti, così come il possesso di altri titoli. Per maggiori informazioni, si ricorda di andare a consultare il bando, quando verrà reso pubblico.

In cosa consiste la selezione e come prepararsi

Coloro che disporranno di tutti i requisiti sopracitati saranno considerati idonei a prendere parte alle prove di accesso previste dal bando per il ruolo di Cancelliere. Basandosi su quello pubblicato cinque anni fa, probabilmente si dovrà affrontare un’unica prova orale.

Per prepararsi si consiglia di acquistare il manuale specifico per il concorso del Ministero dell’Interno per Cancellieri, disponibile su diverse piattaforme e-commerce, inclusa Amazon. La disponibilità del testo è dovuta alla conoscenza delle materie d’esame, che includono la lingua inglese ed informatica, ormai obbligatorie per tutti i concorsi legati alla Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda le altre discipline, saranno presenti: elementi di diritto amministrativo, elementi di diritto processuale civile, elementi di diritto processuale penale, elementi di ordinamento giudiziario e nozioni sui servizi di cancelleria.