AVVISO SANITÀ – Non avvolgere questi alimenti con la stagnola: nei ristoranti è proibitissimo da anni | I NAS è la prima cosa che vedono

Si sconsiglia di avvolgere cibi acidi e salati nella stagnola per evitare una contaminazione e possibile conseguenze per la salute - Lagazzattadimassaecarrara.it - foto Canva

Alcuni alimenti non dovrebbero avvicinarsi in alcun modo alla stagnola: si possono rischiare gravi conseguenze per la salute.

La stagnola è indubbiamente uno dei prodotti più utilizzati in cucina, complice la sua versatilità. Viene infatti utilizzata nelle padelle per appoggiarci il cibo prima di cuocerlo al forno, ma funge anche da strumento di pulizia: le sue proprietà la rendono perfetta per lucidare l’argenteria.

Non solo, si può ricorrere all’alluminio anche per rimuovere l’elettricità statica dai vestiti, per affilare le forbici o ancora per proteggere le piante dagli insetti. Insomma, ci sono decine e decine di usi differenti, ma oggi ci concentreremo sull’ambito culinario.

Molti di noi portano avanti la stessa abitudine: avvolgere gli avanzi nella stagnola. Ma vi siete mai chiesti se sia salutare? Secondo gli esperti ci sono alcuni alimenti che non dovrebbero mai avvicinarsi a questo prodotto, per non rischiare di andare incontro a delle serie problematiche per la salute.

La pericolosità della stagnola

Se non si utilizza l’alluminio nel modo corretto, si può creare una contaminazione dei cibi coinvolti. Questo è stato più volte delineato dallo stesso Ministero della Salute, sempre pronto ad avvertire i cittadini dei pericoli alimentari.

Innanzitutto è sconsigliato impiegare tale prodotto per mantenere gli alimenti in frigorifero per giorni interi, o peggio nel freezer, che come sappiamo è un luogo che viene spesso adibito alla conservazione prolungata degli alimenti.

In quali circostanze non si deve utilizzare l’alluminio?

Nella maggior parte dei casi la stagnola viene scelta in quanto garantisce un’ottima impermeabilità degli alimenti, tenendo quindi lontana l’umidità e la luce. Nonostante i suoi pregi, quest’ultima non andrebbe mai usata nei cibi molto acidi o salati. Perciò, meglio evitare di avvolgerla intorno a pomodori, limoni, arance, mandarini e sottaceti.

In questi casi infatti l’alluminio non fa altro che rilasciare delle microparticelle causando il cosiddetto fenomeno della migrazione negli alimenti, che rischia di peggiorare se si decide di riscaldarla in quanto il cibo vi entrerà in diretto contatto, comportando così la comparsa di possibili problematiche per la salute, in particolar modo legate agli organi dell’apparato digerente. Per evitare tutto ciò, si raccomanda l’utilizzo della pellicola trasparente, nonostante anche lei non sia priva di complicazioni.