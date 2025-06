“Abbassa la bolletta”, col trucchetto della lista paghi il minimo sindacale | Iscriviti in questo elenco, ti scalano il 20% in automatico

Attenzione al trucchetto nuovo della bolletta, puoi pagare il minimo sindacale: ecco i dettagli e le curiosità

I nostri lettori sempre interessati a ciò che succede alla società moderna e ad alcuni temi caldi e sempre delicati come l’aumento delle bollette, il fisco e le pensioni e tutto ciò che ne concerne, hanno deciso di voler avere a disposizione molte informazioni così da risparmiare moltissimi soldi. Andiamo a veder in questo articolo come fare a ottenere questa pratica con il trucchetto della lista: tutti i dettagli e le curiosità che ti lasciano davvero senza parole.

Siamo dinnanzi alla società moderna nell’era del consumismo, dove si cerca di ottenere sempre più cose ma con il minor budget possibile. Questo è l’obiettivo della nostra economia, ma in un periodo storico dove il rincaro dei prezzi si fa sentire, dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina che ha cambiato tutto due anni fa e l’introduzione dei dazi doganali qualche mese fa da Donald Trump, ha reso la visione della vita quotidiana davvero diversa e molto più complicata del solito.

Per questo, infatti, vogliamo aprire un approfondimento circa le bollette che aumentano sempre di più e quale può essere una strategia necessaria affinché si possa risparmiare quanto più possibile.

Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo qual è la novità a riguardo analizzata dal Governo Meloni e dai ministri: tutti i dettagli e le curiosità che risultano per la tua vita davvero interessanti.

Bollette e risparmio: ecco il trucchetto che al momento è sconosciuto a tutti

Molto spesso gli aumenti delle bollette sono dovute a delle speculazioni fatte da alcuni operatori energetici e questo lo afferma proprio Consumerismo No Profit, commentando le dichiarazioni odierne della premier Giorgia Meloni.

Infatti, proprio Consumerismo No Profit commentando la situazione attuale ha voluto cercare di dare una motivazione al Governo circa gli aumenti e i rincari dovuti alle bollette: “Negli ultimi 18 mesi si è assistito a comportamenti speculativi da parte dei fornitori di energia: a partire dall’inizio del 2023 gli utenti aderenti al mercato libero che avevano stipulato contratti a prezzo fisso hanno subito impennate delle bollette, pur in presenza di una riduzione dei prezzi all’ingrosso rispetto ai picchi registrati nel 2022. A confermare le anomalie nel settore energetico, gli utili record fatti registrare negli ultimi anni dalle società di luce e gas operanti in Italia”.

Bonus inefficaci: il commento di Consumerismo no profit

Secondo Consumerismo No Profit, tutti i Bonus che sono stati forniti per migliorare la vita delle famiglie in difficoltà si sono rilevate poco affidabili e convenienti.

Infatti, si prova a dare una giustificazione a questa affermazione e si spiega: “la quantità totale delle risorse sottratte alle famiglie è significativa. Soldi che non hanno determinato alcuna riduzione dei prezzi dell’energia a vantaggio di consumatori e imprese. Proprio per aiutare le famiglie a difendersi da speculazioni sui prezzi e raggiri nei contratti, è stato lanciato assieme a WeGroup.it un apposito gruppo di acquisto su luce e gas che scadrà il prossimo 15 giugno, e che permetterà agli utenti che aderiranno non solo di risparmiare il 20% sulle bollette energetiche”.