Pneumatici, compra questi sottomarchi: li produce il colosso delle gomme | Cambiano solo nome e costano il 30% in meno

Pneumatici, se compri questi sottomarche puoi risparmiare ma avere la qualità: ecco i dettagli e le curiosità

Nella nuova società moderna, seppur bastano dei prodotti che potrebbero tornarci utili nella nostra vita quotidiana ma soprattutto alla guida della nostra auto, siamo sempre alla ricerca di alcuni di essi che potrebbero farci risparmiare. Tra questi, sicuramente rientrano i pneumatici. In questo articolo, abbiamo deciso di suggerirti delle sottomarche per risparmiare ma di ottima qualità: andiamo a vedere chi le produce e di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Molto spesso il pubblico è sempre distratto dalla moltitudine di brand che producono i pneumatici e nessuno sa fino in fondo di cosa si tratta, se è necessario avere questa ampia scelta ma soprattutto se la scelta è davvero utile in termini di risparmio e qualità. Non è detto che, se si parla di brand di pneumatici di alto livello, questi hanno davvero la qualità che ci aspettiamo.

Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di svelarti quali sono i pneumatici che vengono controllati dai principali produttore del settore, che per la precisione sono cinque: Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli e Goodyear/Dunlop. I cinque big five, come li definiscono gli esperti, formano sia la galassia delle marche e sia le sottomarche riconducibili alla casa madre.

Nel prossimo articolo, infatti, ti sorprenderemo svelandoti quali tra queste si avvalgono della facoltà del classico know how del produttore e che cambiano tutto facendoti risparmiare una moltitudine di soldi: andiamo a vedere insieme di che si tratta, quali sono i dettagli e le curiosità annesse.

Marchi e sottomarche a cui affidarti per i pneumatici

Se vuoi avere un’analisi dettagliata di tutti i pneumatici di cui le grosse aziende si affidano garantendosi qualità e non perdendo mai il punto di vista del risparmio, allora ti sveliamo alcuni marchi secondari che appartengono ai grandi produttori di pneumatici.

Sicuramente tra questi rientra Michelin che come sottomarche avrebbe: BF Goodrich, Kleber della società francese, Kormoran-produttore nato in Polonia, Riken- brand fondato in Giappone nel 1958 , Uniroyal: brand che in origine faceva parte di BF Goodrich. Un altro brand che conosciamo benissimo è proprio Continental che a sua volta ha altri sotto brand come Barum- marchio fondato in Repubblica Ceca nel 1958, General Tire- produttore americano specializzato in gomme 4×4 e per Suv e Uniroyal.

Altri marchi interessanti per pneumatici

Tra gli altri da considerare sicuramente rientra Bridgestone che a sua volta ha delle sottomarche interessanti com e Firestone, Lassa e Nokian.

Insomma, hai la vasta scelta di prodotti; se vuoi risparmiare basta davvero poco per non perdere la qualità e avere un prodotto al top del top.