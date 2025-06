Emergenza siccità – Il Sahara a confronto sembra l’Inghilterra: in questa regione non piove da 2 milioni di anni | È come andare su Marte

Nella Valli di McMurdo, in Antartide, non piove da 2 milioni di anni - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Altro che deserto sahariano: c’è un luogo in cui non si vede una goccia di pioggia da ben 2 milioni di anni.

Nel corso degli anni l’Italia è andata incontro più e più volte ad una condizione di siccità, complice il fatto che alcune città italiane sono abituate a non vedere la pioggia per intere settimane, soprattutto durante la stagione estiva.

Ma nulla paragonato ad un altro luogo terrestre, che secondo gli esperti, non ha visto queste condizioni atmosferiche da ben 2 milioni di anni. Avete sentito bene. Esiste un angolo della Terra così arido da far impallidire perfino il deserto del Sahara.

Dunque si tratta di un vero e proprio record, anche se pochi ne sono a conoscenza. Per scoprire di quale territorio si sta parlando, è necessario fare molta strada fino a giungere nell’emisfero australe. Ma scopriamo il paesaggio che continua a far incuriosire gli scienziati e gli amanti della natura.

Non piove da millenni!

A causa dei forti venti che asciugano tutto ciò che trovano sul loro cammino, le Valli di McMurdo non hanno visto una goccia di pioggia negli ultimi 2 milioni di anni. Situate nella terra delle regina Victoria, in Antartide, queste ultime possono vantare il titolo di luogo più arido del pianeta.

Non a caso rappresenta una delle regioni più fredde e inospitali del mondo. Senza neve, senza pioggia e con temperature estreme, questo deserto ghiacciato ha sconcertato la comunità scientifica per la sua aridità. Nonostante il suo aspetto inospitale, questo angolo di Antartide, che si estende per quasi 5 mila km², è una fonte di conoscenza sul nostro pianeta e sull’universo. Le valli di McMurdo contengono anche indizi sulla vita oltre la Terra che potrebbero aiutarci a comprendere meglio i segreti del cosmo.

Le Valli di McMurdo, un territorio tutto da scoprire

La spiegazione di questo fenomeno, come accennato in precedenza, sta nei venti katabatici, che consistono in delle correnti d’aria estremamente fredde e dense che scendono dalle montagne vicine. Raggiungendo velocità superiori ai 300 km/h, questi venti fanno evaporare ogni traccia di umidità, impedendo la formazione di neve, ghiaccio o addirittura pozzanghere. Anche se sembra un ambiente che rende impossibile la vita, alcuni microrganismi sono stati in grado di adattarsi. E non è tutto, perché qui è anche presente un lago.

Si tratta del lago Don Juan, considerato il più salato del mondo. Con una salinità del 40%, e con una profondità di appena 15 cm, questo lago rimane liquido anche a -50°C, poiché la concentrazione di sale ne impedisce il congelamento. Le valli di McMurdo sono così estreme da essere considerate un luogo molto simile al Pianeta Rosso. Per questo motivo, sono utilizzate come terreno di prova per la ricerca astrobiologica e la tecnologia spaziale.