Altro che costa smeralda – Tra le rocce bianche delle Apuane scoperto un torrente turchese | La spiaggia segreta dei massesi

Nel cuore della Toscana si trova un suggestivo gioiellino naturale, che continua ancora oggi a far innamorare i turisti.

La Toscana è conosciuta per le sue innumerevoli attrazioni di carattere storico-culturale che ospita sul suo territorio, attraendo ogni anno centinaia di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Ma non sono però le uniche presenti nella splendida regione dell’Italia centrale.

Infatti ce ne sono altre da non sottovalutare, incluse tutte le bellezze naturali che arricchiscono il paesaggio, rendendolo ancora più affascinante e intrigante. Una di quest è rappresentata dal torrente Renara, il maggior affluente del fiume Frigido, che attraversa la città di Massa.

Le sue acque cristalline e pure lo rendono un gioiellino di tutto punto: qui il bianco dei massi crea un contrasto perfetto con il continuo flusso delle acque turchesi, dando vita ad un paesaggio da cartolina unico nel suo genere.

Il torrente Renara: tutto ciò che c’è da sapere

Il torrente Renara offre un panorama naturale più vario di quello che si pensa. In lontananza infatti si può ammirare una lunga distesa di monti, mentre avvicinandosi verso la sorgente d’acqua, il tutto si fa più selvaggio, eccezion fatta per un enorme piazzale presente su una delle due sponde, costruito appositamente per una cava di marmo ormai abbandonata.

A pochi metri di distanza sono presenti anche due piccole piscine naturali nelle quali ci si può tranquillamente tuffare, affiancate da due spiaggette di ghiaia e ciottoli. Un luogo dunque perfetto per rilassarsi e trascorrere qualche ora lontano dal tram tram quotidiano.

Il sentiero da non perdere

Gli amanti delle escursioni troveranno questo luogo invitante e a dir poco memorabile. Il torrente infatti è accostato da un sentiero che si può percorrere per esplorare i dintorni, caratterizzate da numerose spiagge bianche e spettacolari cascate.

Un altro percorso che si consiglia di fare è quella della Monorotaia Denham, che prende il nome dall’ingegnere che la costruì nel lontano 1975. Quest’ultima veniva utilizzata per trasportare il marmo estratto dalla cava fino a valle. Questo sentiero si snoda poi in più itinerari, tutti percorribili. Però se non si è un esperto escursionista si consiglia di evitare quelli sterrati.