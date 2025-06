AGENZIA DELLE ENTRATE – Codice tributo 8911, approvata nuova stangata: hai 12 giorni da oggi | Poi aggiungi altri 300€

Con la nuova legge approvata dall’Agenzia delle entrate, rischi grosso proprio per questo motivo: ecco tutti i dettagli

Molto spesso il mondo economico-finanziario diventa sempre più interessante che i lettori chiedono sempre delle novità che possano far luce su alcuni casi ancora non abbastanza raccontati ma che vi possono salvare la vita e il portafoglio. Proprio per questo, vi raccontiamo in questo articolo una novità prevista dall’Agenzia delle entrate a cui far fronte: ecco i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Nel corso della nostra vita, abbiamo spesso analizzano alcuni casi di punti di vista economici che cambiano in base alle novità previste da organi come l’Agenzia delle entrate, ma anche il Governo Meloni e la Legge di Bilancio che cerca di far fronte a moltissimi problemi di famiglie in difficoltà.

Nonostante ciò, però, le famiglie che sono in difficoltà, possono rischiare una grossa multa senza saperlo. Proprio perché ci teniamo molto a voi, abbiamo deciso di approfondire la questione nel prossimo paragrafo.

Andiamo a vedere insieme di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Agenzia delle entrate, rischi una grossa multa solo per questo

Quando si parla di Agenzia delle entrate e di sanzioni, i nostri lettori sono sempre molto interessati soprattutto sul fronte Partita Iva e Fatturazione elettronica, due temi che andremo a sviluppare nel corso di questo paragrafo. E’ bene dirvi che oggi le regole si fanno sempre più severe e, come spesso accade, se commettiamo un errore sulla fatturazione, non la spediamo in tempo possiamo incorrere a grossi problemi. Proprio per questo è essenziale conoscere i tempi corretti di emissione delle fatture e tenerli bene a mente.

La fattura, infatti, deve essere emesse entro e non oltre il 15 del mese successivo a solo se l’operazione è documentata da un DDT, da una ricevuta o da una fattura proforma. Per chi gestisce una serie di operazione, è facile incorrere in dimenticanze o errori ed è per questo che esistono piattaforme come Aruba o In Cloud che aiutano l’utente con il controllo sistematico e la correzione degli errori.

Cosa si rischia per una dimenticanza

Se la fattura non viene inviata, oppure viene trasmessa fuori tempo massimo o contiene errori gravi, la sanzione prevista è pari al 70% dell’IVA sull’operazione, con un importo minimo di 300 euro.

Inoltre, la sanzione potrebbe essere dai 250 fino ai 2000 euro.