“Ve lo paghiamo noi”: giardiniere gratis a domicilio, Meloni firma il decreto | Terrazzi giungla a costo zero

Chi ha un giardino ha la possibilità di usufruire di un notevole Bonus di natura economica: ecco la procedura da seguire per riceverlo.

Chi di noi non desidera rendere più accogliente la propria casa, soprattutto da un punto vista estetico? Questo vale anche per gli spazi esterni, come il giardino e il terrazzo, due luoghi che vengono frequentati spesso nella vita di tutti i giorni, soprattutto durante il periodo estivo.

Il problema è che molti cittadini tendono a rimandare eventuali modifiche o ristrutturazioni per questioni economiche. Ora però il governo ha pensato ad una soluzione, introducendo un Bonus, finalizzato a coprire le spese legate alla sistemazione dei suddetti ambienti.

Tale incentivo mira dunque a incoraggiare i proprietari a migliorare l’aspetto degli spazi verdi presenti nelle loro residenze. Ma scopriamo insieme come funzione il Bonus, a quanto ammonta e soprattutto quali costi vengono coperti.

In arrivo il Bonus giardini e terrazze

Il Bonus giardini e terrazze rappresenta una grande occasione per tutti coloro che stanno pensando di rinnovare gli spazi esterni della propria casa. Ma in cosa consiste esattamente questo contributo? In poche parole, non è altro che una detrazione fiscale che copre una serie di diversi interventi, tra cui la realizzazione di pergolati e l’istallazione di fioriere su balconi.

Per rientrare nel Bonus, è fondamentale che le modifiche effettuate apportino innovazione con l’aggiunta di almeno un elemento rispetto all’estetica originale. Sono esclusi infatti gli interventi più semplici, come la manutenzione o operazioni eseguite autonomamente e quindi prive di tracciamento fiscale.

Tutto ciò che c’è sa sapere sulla fruizione del Bonus

La detrazione prevista dal Bonus è pari al 36% delle spese sostenute, e arriva a 5 mila euro, una somma che equivale ad uno sconto di 1800 euro sull’Irpef. Per usufruirne però è necessario anticipare i costi degli interventi. Si ricorda inoltre di conservare tutti le fatture ricevute legate a questi ultimi e di effettuare pagamenti con modalità tracciabili.

Per ottenere la detrazione sopracitata è fondamentale inserire tali spese nel proprio modello 730 inserendole nel quadro E con codice specifico dedicato al “bonus verde”. Quindi, questo contributo porta vantaggi sia in termini economici che ambientali. Infatti, se da un lato incentiva ad incrementare gli spazi verdi nelle zone urbane, dall’altro aiuta a sostenere gli investimenti domestici.