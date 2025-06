SALVAESTATE INPS – Manda tuo figlio al mare, è tutto gratis: domande in esaurimento | Le vacanze di Stato

INPS pensa anche a tuo figlio, ecco come fare a mandarlo al mare totalmente gratis: i dettagli e le curiosità

Molto spesso siamo di fronte a delle situazioni in cui la nostra famiglia viene messa in secondo piano poiché ci sono diversi impegni e routine lavorative che ci portano a cambiare letteralmente la nostra vita e le nostre abitudini. Proprio per questo, INPS ha pensato davvero a tutto lasciando tutti senza parole: ha pensato a dare un sostegno economico per mandare i figli dei cittadini italiani gratis al mare. Andiamo a vedere in questo articolo quali sono i requisiti da ottenere, i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, infatti, abbiamo avuto una modifica del comportamento abituale degli italiani che, soprattutto nelle donne, oltre aver l’impegno della famiglia e della casa come lo era un tempo, si è diventati molto più liberi e interessati alla professione divenendo parte integrante del sistema economico italiano.

La famiglia, quindi, dal punto di vista sociologico ha subito una forte modifica in positivo anche se, nonostante questo, esistono dei punti ancora da chiarire. Molte famiglie, vista la crisi e il rincaro dei prezzi, non riescono completamente a far fronte ai problemi economici ed è per questo che il Governo Meloni e i suoi ministri sono intervenuti per dargli una mano.

Andiamo a vedere insieme di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza: ecco cosa sapere.

INPS, ecco l’aiuto economico che stai aspettando: di che si tratta

In moltissimi, soprattutto in estate, non fanno altro che puntare su alcuni aiuti economici che lo Stato può dare a favore dei tantissimi italiani che hanno bisogno. L’INPS, riconosce un contributo in denaro sostenuto per la partecipazione al campo estivo, della durata da un minimo di una settimana ad un massimo di 4 settimane in un entro estivo per quei ragazzini dai 3 ai 14 anni di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione.

Si tratta, quindi, di un rimborso spese che va 100 euro a settimana, fino a quattro settimane, anche non consecutive per un totale di 400 euro. Per fare la domanda, si presume che le date siano similari a quelle del 2024 e corrispondano alle seguenti: a partire dalle ore 12:00 del 6 giugno 2025 fino alle ore 12:00 del 26 giugno 2025.

Cosa comprende il BONUS

Il bonus in questione comprende una serie di servizi quali:

le attività ludico-ricreative-sportive previste

il vitto (merende e pranzo

eventuali gite;

altre attività previste nel programma del centro;

copertura assicurativa