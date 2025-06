GETTONE SUPERMERCATO – 3.000€ il nuovo bonus spesa: Meloni promette il paradiso | Mangi gratis per 3 mesi

Da ora milioni di italiani avranno la possibilità di risparmiare sulla spesa settimanale per i generi alimentari.

Dalla pandemia ad oggi si è assistito ad un notevole rincaro di beni di prima necessità, che non è di certo passato inosservato ai consumatori. Infatti ha costretto gli italiani ad affrontare costi più elevati, a volte anche al di sopra delle le proprie possibilità economiche.

Nonostante molti abbiano cercato di risparmiare, magari scegliendo di non acquistare un determinato accessorio, ci sono delle cose alle quali non è possibile rinunciare. Tra queste troviamo i generi alimentari, indispensabili per l’approvigionamento quotidiano di una famiglia.

Tuttavia, nulla è perduto. Con qualche piccolo accorgimento in più, si potranno risparmiare più di 3 mila euro all’anno. Una somma di tutto rispetto, soprattutto per coloro che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma scopriamo nel dettagli quali sono i consigli che permettono di raggiungere tale obiettivo.

Un Bonus spesa guadagnato con le proprie forze

Uno dei trucchetti più semplici per risparmiare quando ci si reca al supermercato è legato alla creazione di una lista. In questo non si viene distratti da altri prodotti, ma ci si focalizza solo su quelli presenti nella suddetta. Per realizzare una lista completa, si consiglia ovviamente di controllare il frigorifero e la dispensa.

Un’azione che viene spessa sottovalutata è l’ora in cui si fa la spesa. Al contrario di ciò che si pensa, anche questo influisce in modo considerevole sul costo finale. Infatti, se si va al supermercato prima di mangiare è più probabile che ci si lasci cadere nella tentazione acquistando prodotti non programmati. Si raccomanda anche di evitare l’ora di punta così da avere tutto il tempo di valutare le varie offerte e di ponderare meglio gli acquisti.

Risparmiare facendo la spesa: come raggiungere l’obiettivo in modo semplice ed efficace

Un altro dettaglio al quale si consiglia di prestare attenzione è il marchio. Se è poco conosciuto o generico tendenzialmente costa meno e questo si può tradurre in un risparmio significativo. Inoltre la qualità è comparabile a quella di marchi più famosi.

Ciò è stato dimostrato anche da uno studio condotto da Altroconsumo, secondo il quale alcuni prodotti di marchi generico presentavano addirittura una qualità superiore. Non solo, i risultati del suddetto hanno concluso che fare la spesa in un discount produca un risparmio di 3 mila euro.