Ministero degli esteri – UFFICIALE: addio passaporto, “riconsegnatelo in questura” | Chi l’ha rinnovato ha appena perso 100€

A breve saranno implementate le nuove regole relative al passaporto, senza il quale non è possibile intraprendere un viaggio internazionale.

Il disegno di legge approvato recentemente dal governo introduce delle novità mirate ad incrementare il livello di sicurezza. Questo include tutti i cittadini che decidono di viaggiare al di fuori dei confini nazionale e per farlo scelgono un mezzo di trasporto come l’aereo.

Come sappiamo in questo caso è necessario avere con sé il passaporto, che permette di dimostrare la propria identità. Un documento dunque essenziale senza il quale non ci è concesso entrare in un paese extracomunitario (per viaggiare in uno stato appartenente all’Unione Europea basta esibire la carta d’identità).

Ben presto dunque cambierà il modo di viaggiare dei cittadini, ma quali sono le esatte specifiche? I cambiamenti riguarderanno diverse tematiche, dal rinnovo dei passaporti alla procedura da seguire in caso di smarrimento o furto.

Nuove regole sul passaporto: tutto ciò che c’è da sapere

I nuovi passaporti, entrati in funzione pochi mesi fa, sono dotati di microprocessore, il quale include diversi dati biometrici, tra cui le impronte digitali. Un motivo in più dunque per introdurre misure volte a rafforzare la sicurezza. Così facendo infatti dovrebbero diminuire i tentativi di falsificazione dei documenti e di furto d’identità.

Per quanto riguarda la richiesta del passaporto: si dovranno richiedere nuovi documenti alla data di scadenza. Inoltre, non sarà più possibile usufruire del passaporto collettivo (durata media di 4 mesi) per motivi legati alla religione, al turismo o allo sport.

Passaporto e carta d’identità: i cambiamenti

Qualora il proprio passaporto venga smarrito o rubato, sarà necessario seguire una procedura differente ma semplificata: è composta da due fasi, una legata alla denuncia e l’altra al rilascio del nuovo passaporto. Ci sono novità anche sulla carta d’identità, uno dei documenti più importanti e utilizzati nel Bel Paese.

Quest’ultima assumerà una maggiore importanza a livello internazionale: a breve la sua validità si estenderà comprendendo non solo i paesi appartenenti all’UE ma anche quelli extraeuropei. Tutte queste modifiche hanno dunque l’obiettivo di garantire una efficienza più alta rispetto quella attuale, grazie alla correlazione dei dati degli uffici del consolato con quelli dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.