DISASTRO CONAD – Integrali ed extra tossiche, richiamato d’urgenza il prodotto: a colazione meglio il pane secco e caffelatte | Tua nonna è campata così 100 anni

Disastro Conad, se hai acquistato questi prodotti fai attenzione o rischi danni grossi alla tua salute: ecco perché

Uno dei valori che la famiglia e che i cittadini italiani non possono assolutamente sottovalutare è la qualità dei cibi che vengono proposti a se stessi e ai propri bambini e che hanno un elevato valore nella propria vita quotidiana. Mangiare bene e rispettare l’ambiente è uno dei valori più importanti del momento e, proprio perché ci teniamo a ciascuno di voi che abbiamo deciso di approfondire la questione di alcuni prodotti del marchio Conad ritirati dal mercato: ecco i dettagli e cosa sapere sulla questione.

Mangiare sano, allenarsi e seguire una dieta equilibrata e bilanciata è l’obiettivo di tutti i nostri lettori che amano cercare sempre tutto di qualità. Proprio per questo, cercano di organizzare e pianificare la spesa alimentare in maniera sana evitando gli sprechi ma soprattutto cibi che possono alterare il loro peso e la loro salute.

Nonostante ciò, però, in moltissimi possono rischiare la salute con prodotti che credono siano sani ma possono essere stati richiamati dalle Autorità per qualcosa che non va nel prodotto.

Andiamo a vedere, infatti, nel prossimo paragrafo come fare a scoprire se hai acquistato un prodotto ed è stato ritirato dal mercato: tutti i dettagli e le curiosità direttamente al prossimo paragrafo.

Richiamo alimentare, se hai acquistato questi prodotti fai attenzione

Molto spesso il Ministero della Salute e le Autorità Garanti fanno dei controlli approfonditi su alcuni prodotti di moltissime catene di supermercati e, qualche volta, decidono di ritirare qualcosa dal mercato perché non conforme alla legge. E’ proprio quello che, infatti, è successo in alcune catene di supermercati riguardo questi prodotti: fette biscottate (anche a marchio Coop) e polpa di mela e banana Consilia.

Se facciamo riferimento alle fette biscottate, il richiamo precauzionale da parte del produttore riguarda quelle con farina integrale vendute con i marchi La Frumenteria e Coop. Il motivo, sarebbe indicato nell’avviso di richiamo è il possibile superamento dei limiti della micotossina deossinivalenolo (DON) nella farina integrale di frumento tenero.

Altri prodotti ritirati dal mercato

Tra gli altri prodotti ritirati dal mercato vi sono anche un lotto di purea di mela e banana 100% a proprio marchio, venduto in confezioni da 100 grammi i, con il numero di lotto 098 e il TMC 07/04/2026.

E, ancora, la catena PAM ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di tacchino tonnato prodotto da Soulkitchen, venduto in vaschette da 160 grammi con il numero di lotto 14052025, corrispondente alla data di produzione, e la data di scadenza 08/06/2025.