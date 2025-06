UFFICIALE GSE – “Energia gratis ogni giorno”: iscriviti alla lista CER ed è tua | In pochissimi sanno che è a quest’ora

Le novità relativa all’energia lascia tutti senza parole: ecco come fare a ricevere gratis la tua energia elettrica, tutti i dettagli

Molto spesso il mondo sfrutta determinate risorse a suo piacimento ma non ottiene i risultati previsti; infatti, non tutti riescono a risolvere un problema considerando che alcune tasse ma anche alcune fonti di vita possono essere necessarie per la vita dell’uomo. Una di queste, infatti, è proprio l’energia elettrica e tutto quello che ne concerne; andiamo ad approfondire un concetto che faccia riferimento all’energia e a come fare per averla totalmente gratis: tutti i dettagli e le curiosità direttamente in questo articolo.

L’energia elettrica e le fonti rinnovabili sono uno dei tasti fondamentali della vita quotidiana di una persona e della società moderna. Infatti, secondo alcune analisi fatte nel campo delle energie rinnovabili, vi sono diversi costi elevati per le infrastrutture che non possono passare inosservate così come le tecnologie dette anche decarbonizzanti.

E’ bene dirvi che un fardello del genere, infatti, potrebbe essere analizzato solo da chi è di competenza ma anche da tante realtà che da moltissimi anni provano a dare il loro contributo a beneficio della transizione energetica.

Nel prossimo paragrafo, quindi, andremo ad approfondire la questione proprio sulle Comunità energetiche rinnovabili con l’aiuto di esperti che sanno benissimo come potrebbe cambiare la loro vita: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Comunità energetiche rinnovabili: tutti i dettagli e le novità

Secondo un’analisi fatta da alcuni esperti, tra cui la società Impianti Astico srl, il cui presidente, Carlo Gecchelin, è stato ospite di Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “L’Eco dei Comuni“, si è parlato a lungo delle energie rinnovabili e, risulta, tra le 11 centrali idroelettriche e un impianto fotovoltaico più antiche e diffuse in Italia.

Secondo l’ospite, quindi, questa è una delle società più sane al momento sul mercato. Infatti, quest’ultimo afferma: “Nel 2024 la produzione di energia è stata notevole, pari a circa 25 MWh. Un tale ammontare poteva sopperire il consumo di 10 mila famiglie. Il bilancio inoltre, nello stesso anno, ha registrato un milione e mezzo di euro di utili. È stato deciso di redistribuirne mezzo milione ai Comuni soci. Thiene, che è il Comune più grosso, ha ottenuto il 17%, ovvero circa 80 mila euro. Il resto ci servirà per finanziare grossi investimenti”.

Le parole di Gecchelin che fanno riflettere

Secondo l’esperto, quindi, la comunità e l’energia rinnovabile risulta per l’appunto una valida soluzione per risolvere il problema dello spreco ma anche del risparmio.

Infatti, quest’ultimo ha concluso: “È una fondazione pubblica, partecipata dai soli Comuni, il cui obiettivo è ridistribuire gli utili sul territorio. Invito pertanto i cittadini a riflettere sull’opportunità di aderire alla Cer, in modo da condividere l’energia con tutta la società. È una sorta di 5 x mille energetico. Una scelta a costo zero”.